لندن: ملياردير مسلم ينجح في الحصول على إذن بتحويل مجمع ترفيهي إلى مسجد

إستطاع الملياردير البريطاني المسلم آصف عزيز، في الحصول على إذن من مجلس مدينة وستمنستر لتحويل مجمع ترفيهي تاريخي في لندن إلى مسجد، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وسيتولى آصف عزيز، البالغ من العمر 56 عاما، مهمة تحويل المجمع الترفيهي "تروكاديرو" (Trocadero) الذي يعد معلما رئيسيا في وسط العاصمة لندن إلى مسجد.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم المجلس "وافقت لجنة التخطيط التابعة للمجلس في مايو/أيار 2023 على طلب قدمته شركة كريتيريون كابيتال التي يشغل عزيز منصب رئيسها التنفيذي لتحويل جزء من تروكاديرو لندن إلى مسجد".

وسيُبنى المسجد عبر "مؤسسة عزيز" الخيرية، المالكة للمبنى، ويُعتقد أنه سيُطلق عليه "ساحة صلاة بيكاديللي" ويمكن افتتاحه في غضون أشهر.

وتقدم عزيز بطلب لبناء مسجد يتسع لألف شخص في عام 2020، لكن "مجلس وستمنستر" البلدي، رفض طلبه بعد اعتراض شديد من السكان ومن جماعات اليمين المتطرف، إلا أن مجلس المدينة عاد ووافق على إقامة مسجد من 3 طوابق يستوعب 390 مصليا.