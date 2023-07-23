لأول مرة.. المملكة المتحدة تفتح تحقيقا في معسكرات الاعتقال على الأراضي البريطانية

وأثبتت الأدلة الحديثة أن النازية "إس إس" كانت تدير معسكرين في جزيرة آلدرني، حيث تم نقل الآلاف من الناس، بما في ذلك الروس والأوكرانيين واليهود والشمال أفريقيين

فتحت المملكة المتحدة تحقيقا في أهوال معسكرات الاعتقال النازية في جزيرة آلدرني، وهي جزيرة صغيرة تابعة للتاج البريطاني، والتي احتلها الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس السبت.

وأثبتت الأدلة الحديثة أن النازية "إس إس" كانت تدير معسكرين في جزيرة آلدرني، حيث تم نقل الآلاف من الناس، بما في ذلك الروس والأوكرانيين واليهود والشمال أفريقيين والجمهوريين الإسبان، من المناطق المحتلة للعمل بالقوة.

وأشارت روايات شهود العيان في ذلك الوقت إلى سياسة القتل الممنهج والمعاملة اللاإنسانية للسجناء. بعد مرور ثمانين عامًا على هذه الأحداث المأساوية، قررت الحكومة البريطانية فتح تحقيقها الأول في عدد السجناء الذين قتلوا على يد النازيين في الجزيرة.

ولطالما كان عدد الضحايا محل خلاف، حيث قدّر البعض العدد بين 700 و 1000، والبعض الآخر يقول أكثر من ذلك بكثير. وتم تسجيل وفاة ثمانية يهود فقط في الجزيرة رسميًا، لكن التحقيق الجديد سيفحص مزاعم الباحثين بأنه ربما يمكن دفن عدة آلاف من الأشخاص في مقابر جماعية.

وستكون مراجعة أكاديمية لأعداد السجناء الذين قتلوا على يد النازيين عن طريق الوحشية أو الإهمال أو العمل أو الإجراءات القضائية.

وقال المبعوث البريطاني الخاص لقضايا ما بعد الهولوكوست، اللورد إريك بيكلز، عن العملية ، "لن يتم إزعاج أي رفات بشرية".

كانت جزر القنال الجزء الوحيد من الجزر البريطانية التي احتلها النازيون. ومكن إجلاء السكان البريطانيين من ألديرني الألمان من تحويل الجزيرة إلى معسكر ضخم للعمل القسري.

على الرغم من جمع الشهادات والأدلة المادية ، لم يتم تقديم أي من المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة في الجزيرة إلى العدالة.

استخدمت أستاذة علم آثار الصراع في جامعة ستافوردشاير، كارولين ستوردي كولز ، تكنولوجيا التصوير لتحديد مواقع مقبرتين جماعيتين في الجزيرة. ظلت حذرة بشأن عدد الضحايا ، بينما كانت تتحدث إلى Index on Censored حول التاريخ المظلم للجزيرة.

وصرح البروفيسور كولز: "من الواضح من الشهادات العديدة المتاحة والتحقيقات التي أجريناها في المعسكرات التي يقيم فيها اليهود أنهم عوملوا معاملة مروعة وأن عدد القتلى اليهود ربما يكون أعلى مما نعرفه".