إسبانيا تدخل في مأزق سياسي بعد الانتخابات قد يأذن لكتلة اليسار بالمفاجأة

على مدار خمس سنوات في السلطة، كان للاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليد العليا في كسب الدعم للائتلاف، لا سيما من الأحزاب الانفصالية

دخلت إسبانيا حالة من الجمود السياسي يوم الاثنين، بعد أن لم يخرج فائز واضح من الانتخابات العامة في البلاد. لقد فاز المنتصر المتوقع بالفعل، لكن حزب اليمين فشل في جمع أصوات كافية لبناء ائتلاف حاكم.

وفاز حزب الشعب (PP) من يمين الوسط وحزب Vox اليميني المتطرف بـ 169 مقعدًا، مقسمة 136 و 33 على التوالي. وفاز الاشتراكيون الحاليون (PSOE) وسومار من اليسار المتطرف بـ 153، مقابل 122 و 31 على التوالي. ولم تصل الكتلتان إلى 176 مقعدا المطلوبة لتحالف الأغلبية.

OSCAR DEL POZO / AFP زعيم ومرشح الحزب الشعبي (حزب الشعب) ألبرتو نونيز فيجو يتحدث إلى مؤيديه في مدريد بعد الانتخابات العامة الإسبانية في 23 يوليو 2023.

سيُمنح حزب الشعب المحاولة الأولى لجمع دعم كافٍ في البرلمان للتصويت على منصب رئاسة الوزراء، لكن يقال إن الارتباط بفوكس اليميني المتطرف جعل ذلك غير مرجح، وفقًا لرويترز، مما يعني أن نواب اليسار يمكن أن يعودوا.

وقال رئيس حزب الشعب البرتو نونيز فيجو لمؤيديه خارج مقر الحزب في مدريد "بصفتي مرشح الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد، أعتقد أنه من واجبي أن أحاول تشكيل حكومة" وفقا لفرانس برس.

JAVIER SORIANO / AFP رئيس الوزراء الإسباني ومرشح الحزب الاشتراكي (PSOE) لإعادة انتخابه ، بيدرو سانشيز (2 يمين) ، يحيي أنصاره بعد الانتخابات العامة في مدريد ، 23 يوليو 2023.

على مدار خمس سنوات في السلطة، كان للاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليد العليا في كسب الدعم للائتلاف، لا سيما من الأحزاب الانفصالية الباسكية والكتالونية، لكنهم قد يواجهون مطالب غير مستساغة. قد يؤدي استفتاء الاستقلال إلى فوضى سياسية شوهدت في عام 2017 عندما حاولت كاتالونيا الانفصال عن إسبانيا آخر مرة.

وقال سانشيز بعد الانتخابات "إسبانيا وجميع مواطنيها الذين صوتوا كانوا واضحين تماما: الكتلة المتخلفة التي أرادت دحر كل التقدم الذي أحرزناه خلال السنوات الأربع الماضية قد فشلت".