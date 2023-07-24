حصل حزب "سومار" على 31 مقعدا ليحل بذلك في المركز الرابع خلف الحزب الشعبي الذي حصل على 136 مقعدا، والحزب الاشتراكي الذي حصل على 122 مقعدا

حصلت تندوف على صوت لها في البرلمان الإسباني من خلال المرشحة تيش سيدي المتحدرة من المخيمات والمعروفة يمعارضتها للتقارب المغربي الإسباني، وبدعمها لجبهة البوليساريو، ضمن قوائم حزب "سومار" اليساري، ووضعتها زعيمة الحزب يولاندا دياز في المركز الثالث بقائمة مدريد.

وهو ما يعتبر صوتا اضافيا لجبهة البوليساريو التي تحاول أن تفرض وجهت نظرها على البرلمان الإسباني للضغط على الحكومة للتراجع عن التقارب المغربي الإسباني، ولتقديم المزيد من الدعم الحكومي لجبهة البوليساريو.

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وحصل حزب "سومار" على 31 مقعدا ليحل بذلك في المركز الرابع خلف الحزب الشعبي الذي حصل على 136 مقعدا، والحزب الاشتراكي الذي حصل على 122 مقعدا، وحزب "فوكس" الذي حل المركز الثالث بـ33 مقعدا.

وتصدر الحزب الشعبي الإسباني نتائج الانتخابات العامة المبكرة، التي بدأت أمس الأحد في إسبانيا، والتي تتواصل مجرياته اليوم الاثنين، بحصوله على نسبة 32.91 بالمئة من الأصوات و 136 مقعدا في مجلس النواب، يليه الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي حصل على 31.77 بالمئة من الأصوات و 122 مقعدا، بحسب النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية الإسبانية بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات.

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وجاء الحزبان الرئيسيان في إسبانيا، وفقا لهذه النتائج، متبوعين بحزب فوكس اليميني المتطرف بحصوله على 12.40 بالمئة من الأصوات (33 مقعدا)، والحزب اليساري المتطرف سومار بحصوله على 12.29 بالمئة من الأصوات (31 مقعدا).

وحصل الحزب الجمهوري اليساري لكاتالونيا على نسبة 1.93 بالمئة من الأصوات و 7 مقاعد، ونال حزب (معا من أجل كاتالونيا) 1.64 بالمئة من الأصوات و 7 مقاعد، و انتزع (بيلدو) ستة مقاعد، نفس نتيجة حزب الباسك القومي. كما فازت الكتلة القومية في غاليسيا، وائتلاف الكناري، واتحاد الشعب في نافاري بمقعد واحد لكل منها.

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي، تاج الدين الحسيني، إن “الانتخابات لازالت في منتصف الطريق، وربما هذه من المرات القليلة التي تواجد فيها الطرفان المركزيان وهما حزب الشعبي اليميني وحزب الاشتراكي العمالي على طرفي نقيض في ما يتعلق بنتائج تشكيل الحكومة.

وبالرغم من فوز الحزب الشعبي الإسباني، الذي يوجد لحد الساعة (السادسة بتوقيت القدس) في المرتبة الاولى إلا أن الأحزاب اليمينية التي يمكن أن تدعمه تلقت ضربة قوية وبقي الباب مفتوحا على مصراعيه لبيدرو سانشيز ،كي يتمكن من تكوين حكومة ائتلافية ، تدعمها على وجه الخصوص أحزاب اليسار ، وبالتالي مثل هذه الحكومة تبقى ممكنة في ظل التحالفات التي تنتظرها الأيام المقبلة.

وإذا كان هناك فشل في تشكيل الحكومة الإسبانية بشكل ودي فسيكون اللجوء مجددا إلى انتخابات جديدة مما سيؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار وشيء من الاضطراب في الحقل السياسي، الشيء الذي ربما لن يكون في صالح إسبانيا سواء على مستوى علاقتها الداخلية أو في محيطها الأوروبي الدولي.