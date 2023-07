حصلت تندوف على صوت لها في البرلمان الإسباني من خلال المرشحة تيش سيدي المتحدرة من المخيمات والمعروفة يمعارضتها للتقارب المغربي الإسباني، وبدعمها لجبهة البوليساريو، ضمن قوائم حزب "سومار" اليساري، ووضعتها زعيمة الحزب يولاندا دياز في المركز الثالث بقائمة مدريد.

وهو ما يعتبر صوتا اضافيا لجبهة البوليساريو التي تحاول أن تفرض وجهت نظرها على البرلمان الإسباني للضغط على الحكومة للتراجع عن التقارب المغربي الإسباني، ولتقديم المزيد من الدعم الحكومي لجبهة البوليساريو.