على خلفية "العديد من الأعمال غير الوديّة": مولدافا تأمر 45 دبلوماسيا وموظفا روسيا بمغادرة البلاد

الطاقم الدبلوماسي الروسي المعني بالقرار سيشمل 10 مناصب دبلوماسية و15 منصبا إداريا وتقنيا ومرتبطا بالخدمات بموجب مبدأ التكافؤ"

في ظل تفاقم التوتر بين البلدين وعلى خلفية "العديد من الأعمال غير الوديّة"، قال الناطق باسم وزارة الخارجية المولدافية إيغور زاهاروف لفرانس برس إن "45 دبلوماسيا وموظفا تقنيا روسيا سيتعيّن عليهم المغادرة قبل 15 آب/اغسطس".وأفاد وزير الخارجية نيكو بوبيسكو في مستهل اجتماع الحكومة أنه بعد القرار "سيكون هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يحاولون زعزعة استقرار الوضع في بلدنا".

وأضافت الوزارة أن "الطاقم الدبلوماسي الروسي المعني بالقرار سيشمل 10 مناصب دبلوماسية و15 منصبا إداريا وتقنيا ومرتبطا بالخدمات بموجب مبدأ التكافؤ".وتابعت "يأتي هذا القرار نتيجة التحركات العديدة غير الودية حيال جمهورية مولدافيا.. ومحاولات زعزعة استقرار الوضع الداخلي في بلدنا"، لافتة الى أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى كيشيناو، اليوم الأربعاء.

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، طردت مولدافيا حتى الآن دبلوماسيين روسيَين، بحسب زاهاروف.

وأشار تحقيق نشرته المنصتان المولدافيتان "جورنال تي في" و"ذي إنسايدر" هذا الأسبوع إلى وجود 28 هوائيا على مقر السفارة الروسية في كيشيناو ومبنى مجاور يمكن استخدامها لأغراض التجسس.

وكانت الحكومة المولدافية المؤيدة للاتحاد الأوروبي، قد أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة وتحدّثت عن خطة روسية مفترضة لإطاحة الحكومة الحالية.