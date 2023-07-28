السويد توافق على حرق كتاب التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم اليوم الجمعة

وتدرس شرطة ستوكهولم الآن عدة طلبات للاحتجاج، تضمنت نية بحرق الكتب المقدسة، بينها حرق القرآن الكريم أمام السفارة الإيرانية

أعلنت شرطة ستوكهولم، سماحها بتنظيم مظاهرة، اليوم الجمعة، يتم خلالها حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة السويدية.

وذكر المنظم فى طلبه أنه يعتزم "إحراق التوراة بولاعة"، كما قالت شبكة "روسيا اليوم" نقلا عن قناة SVT التلفزيونية السويدية.

ووصف هذا الإجراء بأنه "مطالبة بحقوق الأطفال في السويد التي يتم انتهاكها بشكل منهجي"، وسيشارك فيها أربعة أشخاص.

وتدرس شرطة ستوكهولم الآن عدة طلبات للاحتجاج، تضمنت نية بحرق الكتب المقدسة، بينها حرق القرآن الكريم أمام السفارة الإيرانية.

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن رجلا يبلغ من العمر 50 عاما عبر عن نيته بتنظيم مظاهرة وإحراق الإنجيل في جزيرة ريدارهولمن في ستوكهولم.

كما تقدمت سيدة، في الثلاثينيات من عمرها بطلب لتنظيم مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في العاصمة السويدية، تخطط خلالها لإحراق نصوص دينية والعلم الإيراني.