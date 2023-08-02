فنلندا تشتري نظام الدفاع الإسرائيلي "مقلاع داوود'' بموافقة أميركية

وزارة الدفاع الإسرائيلية تعرب عن امتنانها للحكومة الأمريكية لموافقتها على عملية البيع التاريخية لنظام الدفاع - الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع نظام الأسلحة الإسرائيلي "مقلاع داوود" لفنلندا.

وبحسب البيان الرسمي فإن "وزارة الدفاع الإسرائيلية تعرب عن امتنانها للحكومة الأمريكية لموافقتها على عملية البيع التاريخية لنظام الدفاع - الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك - إلى دولة ثالثة".

وأضافت الوزارة أنه عند الحصول على موافقة واشنطن، ستشارك وزارتا الدفاع في إسرائيل وفنلندا في حفل توقيع لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 346 مليون دولار. ستقوم شركة Rafael Advanced Systems الإسرائيلية لتكنولوجيا الدفاع بتسليم نظام الأسلحة.

"مقلاع داوود"/ "David’s Sling"، المعروف أيضًا باسم الصولجان السحري"Magic Wand"، قادر على اعتراض المقذوفات والصواريخ على مدى يصل إلى 185 ميلاً.

بموجب اتفاقية الشراء، تشمل الصفقة نظام الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلي الأمريكي المنتج بشكل مشترك ومنصات إطلاق صواريخ وأنظمة رادار إسرائيلية الصنع. سيتم تطوير النسخة الفنلندية من النظام بشكل مشترك من قبل الصناعات الإسرائيلية والأمريكية، وسيتم دمجها في أنظمة القيادة والتحكم الفنلندية.

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت: "الموافقة التي منحتها الحكومة الأمريكية ... تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اتفاق تاريخي بين إسرائيل وفنلندا".

Israel Ministry of Defense Spokesperson's Office وزير الأمن الإسرائيلي جالانت (وسط الصورة) يصافح جنود إسرائيليين أمام منظومة الدفاع الجوي "مقلاع ديفيد".

وتابع: "بفضل التقنيات الرائدة التي طورتها أذكى العقول في صناعة الدفاع مثل مقلاع داوود، نحن قادرون على تعزيز علاقاتنا مع البلدان في جميع أنحاء العالم، وتعزيز أمننا، وتعزيز مكانة إسرائيل العالمية".

"أنا واثق من أن هذه الاتفاقية ستشكل علامة فارقة جديدة في التعاون بين بلدينا من شأنها تحسين استجابتنا للتهديدات العالمية والإقليمية."