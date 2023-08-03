رئيسة الوزراء الإيطالية تقاضي بريان مولكو قائد فرقة الروك الشهيرة بلاسيبو لوصفها بـ "الفاشية"

يدعي دفاع ميلوني أن مولكو أهانها خلال حفل موسيقي في تورينو الإيطالية الشهر الماضي. تحدث المغني البريطاني أمام جمهور قوامه 5000 شخص، واصفا ميلوني بـ "العنصرية"

أقامت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الأربعاء، دعوى قضائية للتشهير ضد براين مولكو، قائد فرقة الروك البريطانية بلاسيبو.

يدعي دفاع ميلوني أن مولكو أهانها خلال حفل موسيقي في تورينو الإيطالية الشهر الماضي. تحدث المغني بالإيطالية أمام جمهور قوامه 5000 شخص، واصفا ميلوني بـ "العنصرية" و "الفاشية"، وفقًا لصحيفة لا ستامبا.

أبلغت السلطات المحلية عن مولكو للمدعين العامين، الذين فتحوا تحقيقًا حول تصريحات نجم موسيقى الروك بتهمة "ازدراء المؤسسات". وفقًا للقانون الجنائي الإيطالي، فإن أي شخص "يشوه سمعة الجمهورية علنًا"، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والمحاكم، سيعاقب بغرامة تتراوح بين 1094 و 5470 دولارًا.

الآن قررت رئيسة الوزراء اتخاذ إجراءات قانونية بنفسها. في العام الماضي، قامت بالفعل بمقاضاة صحفيين إيطاليين بسبب استخدام مصطلح معين في مقالهما. كما رفعت دعوى على الكاتب الإيطالي روبرتو سافيانو بتهمة التشهير بسبب تصريحاته الانتقادية لسياستها تجاه المهاجرين غير الشرعيين.