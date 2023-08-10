، من 2015 إلى 2020، شهد حزب العمل بقيادة المعادي للسامية جيريمي كوربين زيادة كبيرة في التعبيرات المعادية لليهود والمناهضة لإسرائيل. كما تضمنت الهجم

نشرت رابطة مناهضة الاسامية والتشهير، اليوم الخميس، تقريرًا جديدًا حول زيادة تواجد الهيئات المعادية للسامية داخل الأحزاب اليسارية في أوروبا.

في بريطانيا:

وفقًا للتقرير، من 2015 إلى 2020، شهد حزب العمل بقيادة المعادي للسامية جيريمي كوربين زيادة كبيرة في التعبيرات المعادية لليهود والمناهضة لإسرائيل. كما تضمنت الهجمات اعتداءات على أعضاء حزب العمل اليهود.

في الوقت نفسه ، أكد التقرير أن رئيس حزب العمل الحالي كير ستارمر يعمل على تطهير الحزب من آفة معاداة السامية وإعادة بناء الثقة مع يهود الحزب. بالإضافة إلى ذلك، منع الحزب كوربين من الترشح للبرلمان كجزء منه وحظر نشاط العديد من المنظمات التي تعمل داخل الحزب.

في فرنسا:

يواجه اليهود في فرنسا الآن معاداة السامية داخل أحزاب اليسار، هذا بعد سنوات جاءت فيها الظواهر الرئيسية المعادية للسامية من اليمين المتطرف.

تعود معاداة السامية في اليسار الفرنسي إلى أيام الشيوعية المعادية للصهيونية. في السنوات الأخيرة، وعقب ظاهرة المهاجرين في البلاد، زاد هذا من مشاعر اليسار بأن إسرائيل واليهود إمبرياليون. بالإضافة إلى ذلك، انتشرت ظاهرة إنكار الهولوكوست في صفوف اليسار المعادي للسامية في البلاد.

ومن الأسماء البارزة في التقرير اليساري جاك لوك ميلينشون الذي خسر الانتخابات الرئاسية الفرنسية ويعتبر سياسيًا بارزًا يدلي بتصريحات ضد اليهود والصهيونية.

في المانيا:

تندد معظم الدوائر السياسية بالأحزاب المعادية للسامية في ألمانيا، كبديل لليمين الألماني ومنظمات يسارية أخرى. وبحسب التقرير، من الشائع بين الأوساط اليسارية المعادية للسامية الادعاء بأن إسرائيل هي العقل المدبر وراء مؤامرات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يقارن البعض دولة إسرائيل "بالنازية الجديدة" في محاولة للتخلص من مزاعم مناهضة - سامية.

بعض أعضاء هذه المنظمات هم من المؤيدين والمؤسسين لحركات المقاطعة - BDS.