لتنظيم النيو نازي “NSU 2.0” سبق له وأن ارتكب جرائم واعتداءات تجاه مسلمين بصفة عامة وأتراك بصفة خاصة، وذلك لدوافع عنصرية. جرائم واعتداءات هذه المجموعة خلفت 10 ضح

ذكرت الجالية المسلمة في ألمانيا بحسب إحصائيات رسمية، عن تسجيل 124 اعتداءا ضد المسلمين خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023، وتنوعت الاعتداءات بين لفظية وجسدية ورسائل التهديد إضافة إلى حرائق استهدفت مساجد، وبحسب ذات المصدر، ونقلا عن رئيس إحدى منظمات الجالية الإسلامية في ألمانيا فقد تلقت عديد المساجد في الأسابيع الأخيرة رسائل تهديد. وهي رسائل تهديد تحمل توقيع التنظيم النيو نازي “NSU 2.0”.

وأفاد المصدر نقلا رئيس الجالية الإسلامية في ألمانيا قوله “لن نخاف أو ترهبنا مثل هذه التهديدات. لكن من المؤسف أنه في معظم محاولات حرق المساجد التي كان من الممكن أن تودي بحياة العديد من الناس، لم يتم التعرف على الجناة أو اعتقالهم”.

للإشارة فالتنظيم النيو نازي “NSU 2.0” سبق له وأن ارتكب جرائم واعتداءات تجاه مسلمين بصفة عامة وأتراك بصفة خاصة، وذلك لدوافع عنصرية. جرائم واعتداءات هذه المجموعة خلفت 10 ضحايا.

المسؤول الذي تحدث للمصدر دعا السلطات الألمانية لاتخاذ إجراءات صارمة وذلك من أجل محاربة الإسلاموفوبيا والعداء ضد المسلمين. كذلك طالب بالتحقيق حول هذه الجرائم ومحاكمة المجرمين، وتابع“العنصرية للأسف حقيقة واقعة في ألمانيا. أحدث استطلاعات الرأي تظهر أن الحزب السياسي العنصري والفاشي (البديل من أجل ألمانيا) أصبح ثاني أكبر حزب في البلاد. هذه الحقيقة وحدها تظهر أننا نسير على طريق خطير”،

جدير بالذكر وبحسب إحصائيات رسمية أن ألمانيا سجلت عام 2022 حوالي 610 جريمة واعتداء ضد المسلمين في كافة أنحاء البلد. حيث تعرض حوالي 62 مسجدا لاعتداءات كما أصيب 39 شخصا على الأقل في اعتداءات استهدفت المسلمين.

وتعتبر ألمانيا ثاني بلد في أوربا الغربية يمتلك أكبر جالية مسلمة بعد فرنسا. ويبلغ عدد المسلمين في ألمانيا بين 5.3 و 5.6 مليونا، وهم قادمون من 50 دولة وبدرجة أكبر تركيا. وتتواجد جاليات مسلمة مهمة في عديد المدن الألمانية.