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إخلاء برج إيفل في وسط باريس إثر إنذار أمني

i24NEWS - AFP

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برج ايفيل
AFP / STEPHANE DE SAKUTINبرج ايفيل

إخلاء برج إيفل في وسط باريس إثر إنذار أمني

أدى إنذار أمني السبت إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6,2 ملايين زائر العام الماضي. وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

Sameer Al-DOUMY / AFP
Sameer Al-DOUMY / AFPايفيل

وصرّحت متحدثة "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث".  تم إجلاء الزوار من ثلاثة طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج. 

بدأت أعمال البناء في البرج مطلع 1887 وانتهت في 31 آذار/مارس 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر خلال المعرض العالمي.

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