الرئيس الفرنسي الأسبق يحذر ماكرون: "لسنا نكسب ثقة الجزائر ونحن نفقد ثقة المغرب"

ساركوزي:"“دعونا لا نحاول بناء صداقة مصطنعة مع قادة جزائريين يستخدمون فرنسا بشكل منهجي كبش فداء لتبرير إخفاقاتهم وافتقارهم للشرعية”.

دعا الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في مقابلة معه نشرتها صحيفة “لوفيغارو” اليوم الأربعاء، الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، إلى عدم محاولة “بناء صداقة مصطنعة” مع القادة الجزائريين. وحذره من أن تؤدّي هذه المحاولة إلى تدهور العلاقات بين باريس والرباط،

وقال ساركوزي، في معرض تعليقه على صدور كتابه الجديد “زمن المعارك” عن دار “فايار”، “لقد دعمتُ الرئيس ماكرون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. لكن هذا لا يعني أنّنا نتّفق في كلّ شيء”وأضاف: “دعونا لا نحاول بناء صداقة مصطنعة مع قادة جزائريين يستخدمون فرنسا بشكل منهجي كبش فداء لتبرير إخفاقاتهم وافتقارهم للشرعية”.

واشار ساركوزي إلى أنه “سيرفضون على الدوام. إنّهم بأمسّ الحاجة لتحويل الانتباه عن الفشل الذي أغرقوا فيه بلدهم من خلال تحميل فرنسا بانتظام كلّ الشرور”وأعرب ساركوزي عن قلقه أيضاً من تأثير هذه الجهود اتجاه الجزائر على العلاقة مع المغرب التي تمرّ أيضًا بصعوبات، وقال“هذا التوجّه يُبعدنا عن المغرب. نحن نجازف بخسارة كلّ شيء. لسنا نكسب ثقة الجزائر ونحن نفقد ثقة المغرب”.

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحقيق تقارب مع الجزائر على شكل “مصالحة تاريخية”، كان من المقرّر أن تتحقّق في الربيع المنصرم بزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون إلى باريس. لكنّ هذه الزيارة لم يحدّد موعدها حتى الآن.