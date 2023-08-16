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الدنمارك تمدد إجراءات الرقابة المشددة على الحدود بعد عمليات حرق نسحة من القرآن الكريم

i24NEWS - AFP

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متظاهر يقف على علم الدنمارك خلال تجمع حاشد في باندا آتشيه للاحتجاج على حرق نسخ من القرآن الكريم في ستوكهولم وتمزق في أبارت في لاهاي.
CHAIDEER MAHYUDDIN / AFPمتظاهر يقف على علم الدنمارك خلال تجمع حاشد في باندا آتشيه للاحتجاج على حرق نسخ من القرآن الكريم في ستوكهولم وتمزق في أبارت في لاهاي.

أوضحت الشرطة الدنماركية أنّ “تكثيف الجهود على الحدود هو إجراء أمني يهدف إلى منع دخول أشخاص يشكّلون تهديدًا لأمن البلاد”.

أعلنت الشرطة الدنماركية في بيان، اليوم الأربعاء، أنّها ستمدّد العمل بالإجراءات الرقابية المشدّدة المفروضة على الحدود منذ أشهر في أعقاب حرق نسخة من القرآن الكريم في البلاد وفي السويد المجاورة، وتابعت “نظرًا لازدياد التهديدات الراهنة، ستواصل الشرطة مؤقتاً تكثيف جهودها على الحدود”.

وأوضحت الشرطة الدنماركية أنّ “تكثيف الجهود على الحدود هو إجراء أمني يهدف إلى منع دخول أشخاص يشكّلون تهديدًا لأمن البلاد”.

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وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تمديد العمل بالإجراءات الرقابية المشدّدة على الحدود منذ فرضها في الثالث من آب/أغسطس.

وبهذه الإجراءات خطت الدنمارك خطى السويد، بعد الاضطرابات التي حدثت في العديد من البلدان الإسلامية في أعقاب تدنيس القرآن في هاتين المملكتين.

وتطبّق الإجراءات الرقابية بشكل عشوائي على الحدود مع السويد وألمانيا، وستظلّ سارية بموجب القرار الجديد حتى 22 آب/أغسطس/آب الجاري.

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