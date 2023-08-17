مجلس النواب الإسباني ينتخب الاشتراكية فرانشينا أرمينغول رئيسة له

حصلت المرشحة أرمينغول على 178 صوتا من أصل 350 نائباً، وحصلت على دعم حاسم من المشرعين السبعة من حزب الاستقلال المؤيد لكتالونيا جونتس بير كاتالونيا.

انتخب مجلس النواب الإسباني ،اليوم الخميس،مرشحة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني فرانسينا أرمينغول رئيسة له بدعم من الأحزاب الأخرى التي ستكون هناك حاجة إلى أصواتها لتشكيل حكومة ائتلافية بقيادة الاشتراكيين، وحصلت أرمينغول على 178 صوتا من أصل 350 نائباً، كما حصلت على دعم حاسم من المشرعين السبعة من حزب الاستقلال المؤيد لكتالونيا جونتس بير كاتالونيا.

JAVIER SORIANO / AFP رئيس مجلس النواب الغسباني فرانشينا أرمنغول بعد انتخابها رئيسة جديدة خلال الجلسة التأسيسية للبرلمان

وكنت فرانسينا أرمينغولزعيمًة لمنطقة جزر البليار الناطقة بالكتالونية - والتي تتألف من جزر مفضلة للسياح مايوركا وإيبيزا ومينوركا وفورمينتيرا - بين عامي 2015 ويونيو/حزيران من عام 2023 ، وحكمت في ائتلاف مع بوديموس والإقليمي ميس بير مايوركا.

وخسرت قوتها أمام تحالف بين حزب الشعب وحزب فوكس اليميني المتطرف بعد الانتخابات المحلية والإقليمية في مايو/أيار المنصرم، وكان يُنظر إلى ترشيحها لمنصب رئيس الوزراء على أنه إيماءة للأحزاب الكتالونية، التي يحتاج سانشيز إلى دعمها لتجديد ولايته كرئيس للوزراء.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، قال حزب إسكيرا ريبابليكانا اليساري الانفصالي في كتالونيا إنه توصل إلى اتفاق مع حزب العمال الاشتراكي لدعم أرمنغول الذي يتحدث الكاتالونية، كما أبرم حزب جونتس الانفصالي المنافس اتفاقًا من حيث المبدأ لدعم أرمنغول ، وفقًا لإذاعة تي في إي الحكومية.

وفي السياق قال زعيم حزب إسكويرا، غابرييل روفيان ، في مؤتمر صحفي قبل التصويت البرلماني ، إن الاتفاق على رئيس البرلمان لا يعني دعم تشكيل حكومة بيدرو سانشيز.