بريطانيا: إدانة ممرضة بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل ستة آخرين

الممرضة لوسي ليتبي"قتلتهم عمداً لأنني لا أتمتع بالقدر الكافي من الطيبة لرعايتهم. أنا شريرة بشعة. أنا شريرة وفعلت هذا".

قال كبير المدعين العامين في محاكمة ممرضة بريطانية أدينت بقتل سبعة أطفال، اليوم الجمعة، إن "زملائها لم يكونوا على علم بوجود قاتل في وسطهم"، وأدينت الممرضة (لوسي ليتبي 33 عاما)، بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل ستة آخرين في وحدة للرعاية بمستشفى كونتيسة تشيسترفي شمال غربي البلاد كانت تعمل به.

وقال المدعون لهيئة المحلفين إنها "سممت بعض ضحاياها من الرضع من طريق حقنهم بالإنسولين، والبعض الآخر من طريق حقن الهواء أو بدس الحليب بالقوة في أفواههم، وهاجمت بعض ضحاياها مرات عدة قبل وفاتهم"

وقالت في الملاحظات المكتوبة بخط اليد، التي عثر عليها ضباط شرطة كانوا يفتشون منزلها بعد القبض عليها، "قتلتهم عمداً لأنني لا أتمتع بالقدر الكافي من الطيبة لرعايتهم. أنا شريرة بشعة. أنا شريرة وفعلت هذا". لكنها أعلنت براءتها في وثائق أخرى.

وكان ضمن من هاجمتهم توأمان قتلتهما معاً.

وقالت كبيرة المدعين العموميين في دائرة الادعاء الملكية باسكال جونز "عهد إلى لوسي ليتبي بحماية بعض الأطفال المساكين. لم يكن من يعملون معها يعرفون أن بينهم قاتلة". وأضافت جونز "بذلت قصارى جهدها لإخفاء جرائمها، من خلال تغيير الطرق التي تكرر بها إيذاء الأطفال الذين عهد إليها برعايتهم".

وسيصدر الحكم على ليتبي التي كانت تدفع ببراءتها، الإثنين المقبل، وتواجه عقوبة سجن طويلة جداً قد تصل إلى السجن مدى الحياة.ومن المتوقع أن تصبح لوسي، التي كانت في منتصف العشرينيات من عمرها عندما نفذت تلك الجرائم، ثالث امرأة على قيد الحياة في المملكة المتحدة يحكم عليها بالسجن مدى الحياة.

وأمرت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة بفتح تحقيق مستقل إثر إدانة الممرضة، مشيرة في بيان إلى أن هذا التحقيق سيسعى "لكشف ملابسات جرائم القتل ومحاولات القتل المريعة بحق أطفال رضّع". ومن شأن هذا التحقيق أن يساعد في "ضمان حصول العائلات على الإجابات التي تحتاج إليها".