لقي قائد مرتزقة فاغنر، الذي صدم سيده في الكرملين بإعلانه التمرد قبل نحو شهرين، يفغيني بريغوجين مصرعه مساء اليوم الأربعاء، في حادث تحطم طائرته الخاصة فوق منطقة تفير الروسية، وقُتل معه 9 أشخاص آخرون. وقالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي إنه "تم فتح تحقيق في حادث تحطم الطائرة شمال موسكو والتي كان من بين ركابها قائد فاغنر".

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن "الطائرة التي تحطمت في منطقة تفير أدرجت يفغيني بريجوزين بين ركابها"، حسبما ذكرت وكالة الطيران الروسية "روسافياتسيا". وأصدرت ريا نوفوستي وإنترفاكس تقارير مماثلة.

في 28 تموز يوليو ظهر بريغوجين في قمة "روسيا-إفريقيا" التي عقدت في سانت بطرسبرغ، بعد أن بقي بعيداً عن الأنظار مؤخراً. وظهر بريغوجين وهو يبتسم ويصافح المسؤولين الأفارقة، بعد أقل من شهر على التمرد المسلح الذي قاده ضد وزارة الدفاع.