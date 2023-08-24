كوسوفو تفتتح "جدار التكريم" لألبان خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ اليهود خلال الحرب العالمية الثانية

وفقاً لأفنر شاليف، الرئيس السابق لنصب ياد فاشيم التذكاري للمحرقة، كان الألبان "حالة فريدة في تاريخ الحرب العالمية الثانية"

تم الكشف يوم الأربعاء عن تمثال يحمل أسماء 23 من ألبان كوسوفو الذين أنقذوا يهودا خلال الحرب العالمية الثانية.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، فقد تم تدشين نصب "جدار التكريم" في حديقة بالعاصمة بريشتينا. وحضر الحفل الزعماء السياسيون في كوسوفو وسفراء الولايات المتحدة وألمانيا وبعض أحفاد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من قبضة الألمان النازيين.

عاش في كوسوفو في بداية الحرب حوالي 500 يهودي، التي كانت آنذاك جزءًا من يوغوسلافيا السابقة. تم القبض على العديد منهم، وترحيلهم إلى السجون أو معسكرات الاعتقال القريبة، حيث توفي ما يقرب من نصفهم.

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ساعد الألبان المحليون عشرات اليهود على الهروب. ويعيش اليوم 56 يهوديًا في مدينة بريزرين، غرب كوسوفو.

ووفقاً لأفنر شاليف، الرئيس السابق لمؤسسة ياد فاشيم لإحياء ذكرى المحرقة، كان الألبان "حالة فريدة في تاريخ الحرب العالمية الثانية". وبينما كان عدد اليهود أقل بكثير في معظم البلدان الأوروبية بعد الحرب، كان هناك استثناء واحد "في الأراضي التي كان يعيش فيها الألبان: كان عدد اليهود بعد الحرب أكبر مما كان عليه في بداية الحرب".

كما أشاد رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي برجال الإنقاذ قائلاً إن "إحياء ذكرى أولئك الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ إخوانهم من البشر هو تقليد يحيي ذكرى ضوء ساطع نادر في واحدة من أحلك فترات تاريخ البشرية".