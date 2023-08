كوسوفو تفتتح "جدار التكريم" لألبان خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ اليهود خلال الحرب العالمية الثانية

تم الكشف يوم الأربعاء عن تمثال يحمل أسماء 23 من ألبان كوسوفو الذين أنقذوا يهودا خلال الحرب العالمية الثانية.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، فقد تم تدشين نصب "جدار التكريم" في حديقة بالعاصمة بريشتينا. وحضر الحفل الزعماء السياسيون في كوسوفو وسفراء الولايات المتحدة وألمانيا وبعض أحفاد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من قبضة الألمان النازيين.

عاش في كوسوفو في بداية الحرب حوالي 500 يهودي، التي كانت آنذاك جزءًا من يوغوسلافيا السابقة. تم القبض على العديد منهم، وترحيلهم إلى السجون أو معسكرات الاعتقال القريبة، حيث توفي ما يقرب من نصفهم.