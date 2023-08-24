على إثر تحطم الطائرة، تم رفع قضية جنائية بموجب مادة متعلقة بمخالفة قواعد أمان حركة وتشغيل وسائل النقل الجوي وسط تكهنات بخطأ للطيار أو خلل فني أو عامل خارجي

تم تكليف إيفان سيبولا من جهاز الإدارة الرئيسية للتحقيقات في القضايا ذات الأهمية الخاصة في روسيا بالتحقيق في حادثة تحطم الطائرة التي كان على متنها يفغيني بريغوجين مؤسس شركة فاغنر العسكرية الخاصة وفق ما كشفت إحدى القنوات الروسية وأكده مصدر مقرب من لجنة التحقيق لصحيفة إر بي كا الروسية يوم الخميس.

وبحسب ما أورد العربي الجديد فإن سيبولا صاحب خبرة في حل قضايا هزت الرأي العام ومن بينها مصرع رئيس شركة النفط الفرنسية "توتال" كريستوف دو مارجري الذي اصطدمت طائرته بمجرفة ثلوج انحرفت إلى المدرج في مطار فنوكوفو الدولي عام 2014.

وكذلك تولى سيبولا التحقيق في قضية تحطم طائرة "سوخوي سوبرجت 100" في عام 2019 والتي راح ضحيتها 41 شخصا. واشتعلت الطائرة بعد عملية هبوط عرضي بمطار "شيريميتييفو" بسبب سوء الأحوال الجوية وارتطام عجلات الطائرة بالمدرج.

وكانت طائرة رجال الأعمال "إمبراير ليغاسي" المتجهة من موسكو إلى سانت بطرسبورغ والتي كان يستقلها بريغوجين، قد تحطمت مساء أمس الأربعاء، في محيط بلدة كوجينكينو في منطقة بولوغوفسكي في شمال غرب مقاطعة تفير.

وعلى أثر تحطم الطائرة، تم رفع قضية جنائية بموجب مادة متعلقة بمخالفة قواعد أمان حركة وتشغيل وسائل النقل الجوي. وأوضح مصدر "إر بي كا" أنه من بين روايات الحادثة، خطأ طيار وخلل فني وعامل خارجي.

Vladimir NIKOLAYEV / AFP صور ليفغيني بريجوزين (يسار) وديمتري أوتكين (يمين)، والأول شخصية غامضة أدار عمليات فاغنر ويُزعم أنه خدم في المخابرات العسكرية الروسية، شوهدت في نصب تذكاري مؤقت أمام مكتب PMC Wagner في نوفوسيبيرسك، في 24 أغسطس 2023.

يشار إلى أنه تم التعرف على جثة بريغوجين في المشرحة من قبل أحد قادة فاغنر، بحسب القناة البرقية Cheka-OGPU.