بوتين يتولى قيادة مجموعة فاغنر: سيُطلب من مقاتليها أداء قسم الولاء لروسيا

رفض الكرملين الإجابة عما إذا كان بوتين سيحضر الجنازة أو ماذا سيحدث لفاغنر

وقع الرئيس الروسي مرسوما يلزم كل مؤسسة عسكرية خاصة بالتعهد بإطاعة أوامر القادة العسكريين والقادة السياسيين، بعد أيام من وفاة بريجوجين. لم يتم التعرف على جثته رسميًا بعد، ورفض الكرملين الإجابة عما إذا كان بوتين سيحضر الجنازة أو ماذا سيحدث لفاغنر.

RAMIL SITDIKOV / HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI / AFP الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابًا خلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) في سانت بطرسبرغ 16 يونيو 2023

ووقع بوتين القرار أمس، الذي يدخل التغيير حيز التنفيذ على الفور، بعد أن قال الكرملين إن التلميحات الغربية بأن بريغوجين قُتل بناءً على أوامره هي "أكاذيب". ورفض الكرملين تأكيد وفاته بشكل نهائي، بحجة أنه يجب انتظار نتائج التحقيق.

وينطبق المرسوم على أي شخص يشارك في أنشطة عسكرية في أوكرانيا ، ويساعد الجيش ويخدم في وحدات الدفاع الإقليمي. ووقع المرسوم يوم الجمعة بأثر فوري. ويأتي ذلك بعد يومين من افتراض مقتل قادة فاغنر في حادث تحطم طائرة.

وتقول ناتيا سيسكوريا، الزميلة المشاركة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، " بوتين يريد أن تكون له سيطرة أكثر صرامة على فاغنر، للتأكد من أنه لن يواجه أزمة أخرى في المستقبل. وهذا يشير إلى أن بوتين أصبح أكثر نفورا من المخاطرة".