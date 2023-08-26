أسكتلندا: انطلاق أكبر عملية بحث عن وحش بحيرة لوخ نيس

وبدأت أكبر عملية بحث عن وحش بحيرة لوخ نيس منذ خمسة عقود في المرتفعات الاسكتلندية في 26 أغسطس 2023، حيث شارك الباحثون والمتحمسون من جميع أنحاء العالم

انطلقت في اسكتلندا، اليوم (السبت)، عملية بحث لا مثيل لها منذ 50 عاما عن "وحش بحيرة لوخ نيس"، المخلوق الغامض الذي يعيش على ما يبدو في أكبر بحيرة في بريطانيا العظمى والذي أصبح أسطورة عالمية كانت مصدر إلهام لـ العديد من الكتب والمسلسلات والأفلام.

ويشارك حوالي 200 متطوع في عمليات المسح حول البحيرة، كما قام حوالي 300 شخص آخر بالتسجيل للمساعدة في المراقبة من خلال البث المباشر للعملية التي يتم بثها عبر الإنترنت. وسيستمر البحث اليوم وغدا، وقال الرئيس التنفيذي لمركز بحيرة لوخ نيس، بول نيكسون: "لا يمكننا الانتظار بعد".

وحش لوخ نس هو مخلوق غير مؤكد الوجود، يُعتقد بأنه سليل مجموعة باقية من البلصورات، على الرغم من أن وصفه يختلف من شاهد لأخر. ويُقال أنه يسكن بحيرة لوخ نس في اسكتلندا، التي تعتبر أكبر بحيرة مياه عذبة في بريطانيا العظمى.

وأضاف مدير مركز بحيرة لوخ نيس، بول نيكسون: "كان الاهتمام بعطلة نهاية الأسبوع من الأنشطة الرائعة لدينا، ومن المميز أن نرى كيف أن الناس من جميع أنحاء العالم ما يزالون مفتونين بقصة البحيرة ونيسي".

"نحن نريد لأي شخص في العالم أن يكون قادراً على المساعدة، وهذا هو السبب في أننا نبحث عن صائدي الوحوش المبتدئين من أي مكان، لتسجيل الدخول إلى بث مباشر من البحيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع ومشاهدة ما إذا كانوا يرصدون أي شيء غامض".

وفي عام 2019، قال العلماء إن المخلوقات التي تقف وراء المشاهدات المتكررة لوحش بحيرة لوخ نيس الأسطوري، قد تكون ثعابين عملاقة.

وحاول باحثون من نيوزيلندا، تصنيف جميع الأنواع الحية في البحيرة، وذلك من خلال استخراج الحمض النووي من عينات الماء. بعد التحليل، استبعد العلماء وجود حيوانات كبيرة، على أنها هي الوحش الذي يبحث الناس عنه.

ولم يتم العثور على أي دليل على وجود حيوان بحري ما قبل التاريخ يُسمى "بليزيوصور" أو سمكة كبيرة مثل سمك الحفش. وتُعتبر بحيرة لوخ نيس، أكبر بحيرة للمياه العذبة في اسكتلندا، من حيث الحجم. ويمكنها أن تحتوي على كمية من المياه تبلغ 7452 مليون متر مكعب أكثر من جميع بحيرات إنجلترا وويلز معاً.