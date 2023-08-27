لجنة التحقيق الروسية تؤكد وفاة زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين من خلال تحليل الحمض النووي

وفقا للنتائج التي توصلوا إليها، تم التعرف على هويات القتلى العشرة، وهم يتوافقون مع القائمة المذكورة في ورقة الرحلة.

أكدت لجنة التحقيق الروسية، الأحد، وفاة رئيس مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين ومساعده المقرب دميتري أوتكين في حادث تحطم طائرة في منطقة تفير التي قُتل فيها 10 أشخاص.

قال المحققون في بيان رسمي إنه "كجزء من التحقيق في حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير، تم الانتهاء من الفحوصات الجينية الجزيئية. ووفقا للنتائج التي توصلوا إليها، تم التعرف على هويات القتلى العشرة، وهم يتوافقون مع القائمة المذكورة في ورقة الرحلة.

يتبع..