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  • لجنة التحقيق الروسية تؤكد وفاة زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين من خلال تحليل الحمض النووي

لجنة التحقيق الروسية تؤكد وفاة زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين من خلال تحليل الحمض النووي

i24NEWS

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صورة ليفغيني بريغوجين تظهر وسط الزهور في نصب تذكاري مؤقت أمام مركز فاغنر التابع لشركة عسكرية خاصة في سانت بطرسبرغ، روسيا.
Olga MALTSEVA / AFPصورة ليفغيني بريغوجين تظهر وسط الزهور في نصب تذكاري مؤقت أمام مركز فاغنر التابع لشركة عسكرية خاصة في سانت بطرسبرغ، روسيا.

وفقا للنتائج التي توصلوا إليها، تم التعرف على هويات القتلى العشرة، وهم يتوافقون مع القائمة المذكورة في ورقة الرحلة.

أكدت لجنة التحقيق الروسية، الأحد، وفاة رئيس مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين ومساعده المقرب دميتري أوتكين في حادث تحطم طائرة في منطقة تفير التي قُتل فيها 10 أشخاص.

قال المحققون في بيان رسمي إنه "كجزء من التحقيق في حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير، تم الانتهاء من الفحوصات الجينية الجزيئية. ووفقا للنتائج التي توصلوا إليها، تم التعرف على هويات القتلى العشرة، وهم يتوافقون مع القائمة المذكورة في ورقة الرحلة.

يتبع..

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