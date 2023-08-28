فرنسا: وزير التربية الوطنية والشباب يحظر إرتداء العباءة في المدارس

لانتهاكات للعلمانية في تزايد كبير منذ جريمة قتل المدرّس صامويل باتي قرب مدرسته. إلى ذلك ازدادت المظاهر والألبسة الدينية وهي تشكّل غالبية الانتهاكات العلمانية

أعلن وزير التربية الوطنية والشباب الفرنسي غابريال أتال، عن منع ارتداء “العباءة” في المدارس الفرنسية، وقال “إن ارتداء العباءة في المدرسة لن يكون ممكنا بعد الآن"وشدد على سعيه لوضع “قواعد واضحة على المستوى الوطني” لاتباعها من قبل مديري المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء فرنسا اعتبارا من 4 سبتمبر/أيلول الوشيك

جاءت تصريحات أتال خلال مقابلة مع تلفزيون “تي إف 1” الفرنسي، مشيرا إلى أن "ارتداء هذا الزي الإسلامي يعد انتهاكا للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم في البلاد"وشدّد على أن “العلمانية هي حرية تحرير الذات من خلال المدرسة”.

ويأتي القرار الذي كشف عنه وزير التربية الفرنسي بعد شهور من الجدل بشأن ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية.

حيث تحظر السلطات ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004، كما يأتي بعد تقارير تتحدث عن تزايد ارتداء العباءات في المدارس، ووجود توترات داخل بعض المدارس بين المعلمين وأولياء الأمور بهذا الشأن.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن اليمين المتطرف مارس ضغوطا من أجل إصدار قرار الحظر، الذي رأى فيه اليسار الفرنسي تعديا على الحريات المدنية،وكانت فرنسا التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا حظرت ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية عام 2004.

جدير بالذكر أن غابريال أتال تولى حقيبة التربية الوطنية والشباب في نهاية يوليو/ تموز المنصرم، يعتبر أتال أن ارتياد المدرسة بالعباءة "مظهر ديني يرمي إلى اختبار مدى مقاومة الجمهورية على صعيد ما يجب أن تشكّله المدرسة من صرح علماني".

وبحسب مذكرة لأجهزة الدولة اطّلعت فرانس برس على نسخة منها، الانتهاكات للعلمانية في تزايد كبير منذ جريمة قتل المدرّس صامويل باتي في العام 2020 قرب مدرسته. إلى ذلك ازدادت المظاهر والألبسة الدينية وهي تشكّل غالبية الانتهاكات للعلمانية، بأكثر من 150 بالمئة في العام الدراسي الماضي.

منذ صدور القانون في 15 مارس 2004 "تحظر في المدارس والكليات والمدارس الثانويات العامة المظاهر والألبسة الدينية التي يظهر من خلالها التلاميذ بشكل علني انتماء دينيا".