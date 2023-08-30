السويد والدنمارك : حذر أمني بعد تهديدات منسوبة لـ"القاعدة" رداً على حرق المصحف

وانتشرت أخيراً مقاطع مصورة تتضمن تهديدات باستهداف السويد، نسبت غالبيتها، بحسب متخصصين أمنيين وباحثين، إلى "القاعدة".

بعد نحو شهرين على أحدث موجات إحراق المصحف، تأخذ كل من كوبنهاغن واستوكهولم، التهديدات المتزايدة من أطراف يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة، على محمل الجد، حيث اعترف جهاز الاستخبارات السويدي (سابو) بشكل ضمني أن التهديدات بأعمال عدائية ضد السويد هي جدية وحقيقية.

وكان رئيس الحكومة أولف كريسترسون، قد ذكر أن "الأمن السويدي يبحث بصورة دائمة عمن لديه القدرة والدافع لترجمة التهديدات إلى أعمال على أرض الواقع"، مشيراً إلى أنه "جرى إبلاغي بالأمر، ويتعلق ذلك بالكثير من التهديدات".

وانتشرت أخيراً مقاطع مصورة تتضمن تهديدات باستهداف السويد، نسبت غالبيتها، بحسب متخصصين أمنيين وباحثين، إلى "القاعدة".

ونقلت وسائل الإعلام السويدية عن هؤلاء أن "الدعوات إلى العنف (ضد السويد) أصبحت أكثر تحديداً من ذي قبل، وتستهدف من بين أمور أخرى ضباط الشرطة وحارقي نسخ من المصحف".

وتثير مرافقة الشرطة السويدية لمنفذي عمليات الحرق سجالاً كبيراً، ويستنتج بعضهم أن الشرطة السويدية "تؤيد حرق المصحف"، طالما تحمي الفاعلين. لكن قوانين التظاهر السويدية تفرض تواجد الشرطة لحماية من يريد التعبير عن رأيه، أو لتنظيم السير إن كانت تظاهرة سيارة.

أيضاً، فرضت التهديدات بحق المتطرف راسموس بالودان على أجهزة الأمن السويدية والدنماركية تقديم حراسة شخصية للرجل المثير للجدل.

من جانب آخر، أكد كبير المحللين في مركز أبحاث أوروبا ياكوب كارسبو، وهو محلل سابق في الاستخبارات العسكرية الدنماركية (إف أي)، أن تهديد القاعدة الجديد "هو الأكثر وضوحا منذ أزمة النبي محمد" (في العام 2005).

وذكر لصحيفة "بيرلنغسكا" الدنماركية، وسط سجال دنماركي حول ما إذا كان يتوجب تبني المشرعين لقانون يحظر حرق المصحف أمام سفارات الدول، أنه "يجب أن نشعر بالقلق بالتأكيد، فهذا وضع خطير وفيه تصعيد كبير لأشكال التهديد".