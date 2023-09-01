هل هي ملامح تقارب فرنسي مغربي تلوح في الأفق؟: العاهل المغربي يحل بباريس

هناك مؤشرات بوجود تقارب في وجهات النظر بين الرباط وباريس، بعد فترة طويلة من الجمود في العلاقات بين البلدين، بسبب سياسة الرئيس ماكرون وتعنت من يحركونه

حل العاهل المغربي محمد السادس في زيارة خاصة بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الجمعة، وتحدثت المصادر المقربة من الملف الفرنسي المغربي، أن هناك بوادر تقارب في وجهات النظر بين البلدين بعد فترة طويلة من الأزمة الباردة.

وكانت القناة الفرنسية الرسمية “فرانس5″، قد نشرت قبل اسبوعين خريطة المغرب كاملة، بعدما دأبت القنوات الفرنسية على نشر خريطة المغرب بوضع خط يميزالصحراء على باقي الجهات المملكة المغربية، يأتي ذلك في ظل تراجع نفوذ فرنسا بالقارة الافريقية جراء العديد من التحولات التي عرفتها المنطقة، آخرها الانقلابات التي شهدتها منطقة غرب شمال إفريقيا والساحل الإفريقي، وفي ظل الأزمة التي تمر منها العلاقات بين البلدين، وتزايد الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي للصحراء.

وفي السياق كان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في مقابلة معه نشرتها صحيفة “لوفيغارو” اليوم الأربعاء، الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، إلى عدم محاولة “بناء صداقة مصطنعة” مع القادة الجزائريين. وحذره من أن تؤدّي هذه المحاولة إلى تدهور العلاقات بين باريس والرباط،

وقال ساركوزي، في معرض تعليقه على صدور كتابه الجديد “زمن المعارك” عن دار “فايار”، “لقد دعمتُ الرئيس ماكرون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. لكن هذا لا يعني أنّنا نتّفق في كلّ شيء”وأضاف: “دعونا لا نحاول بناء صداقة مصطنعة مع قادة جزائريين يستخدمون فرنسا بشكل منهجي كبش فداء لتبرير إخفاقاتهم وافتقارهم للشرعية”

وتعيش فرنسا في الأونة الأخرة أزمات عدة سواء في الدلخل أو في الخرج خصوصا في افريقيا بعد ان اندحرت من مالي وبوركينافاسو والنيجر والغابون وتونس والجزائر، وهي تبحث اليوم أن تعود إلى افريقيا من نافذة المغرب، سيما وأن حديث يدور حول اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء،.

وذكر موقع"برلمان.كوم" الإخباري المغربي، أن"هناك مؤشرات بوجود تقارب في وجهات النظر بين الرباط وباريس، بعد فترة طويلة من الجمود في العلاقات بين البلدين، بسبب سياسة الرئيس ماكرون وتعنت من يحركونه"

ويأتي هذا التقارب المحتمل وفق مصادر بعد ورود أنباء عن عودة فرنسا لجادة الصواب في تعاملها مع المغرب، والذي وقف ندا للند في وجه كل مناوراتها اليائسة والمحبوكة لإجباره على التراجع عن مساره وسياسته التي نجح من خلالها في كسب مواقف لصالحه في قضية الصحراء، والانفتاح على شركاء جدد سياسيا واقتصاديا وعسكريا على المستوى الدولي، وهو الأمر الذي لم تتقبله باريس لأنها تعتبر نفسها الشريك الأول والتقليدي للمغرب، في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية.

وقبل يومين أدلى ماكرون أمام سفراء بلاده بخطاب متناقض حول البرود الذي تشهده علاقات فرنسا مع دول عديدة بالقارة الإفريقية وبشمال إفريقيا على الخصوص، في إشارة منه للمغرب والجزائر، بحيث وبالرغم من اعترافه بأن هذه العلاقات ليست على ما يرام ووصفها بالسلبية، إلا أنه نفى مسؤوليته وحكومته في ذلك، معتبرا أن هاته الدول، بما فيها المغرب، تعيش وسط أزمة تنظيم على حد تعبيره، في محاولة منه لتحميلها مسؤولية الوضع الذي وصلت إليه علاقات بلاده معها.