غالانت لنظيره الألماني: صفقة "السهم 3" لها أهمية كبرى بالنسبة لإسرائيل وألمانيا

وقال غالانت: "إن صفقة Arrow 3 لها أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل وألمانيا من وجهة نظر أمنية واقتصادية، ولا تقل أهمية، من وجهة نظر رمزية"

تحدث وزير الأمن الإسرائيلي غالانت يوم الاثنين مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس، حيث ناقشا العلاقات الأمنية بين إسرائيل وألمانيا وآخر التطورات في الشرق الأوسط وأوروبا.

كما شكر غالانت بيستوريوس على تعبير الحكومة الألمانية عن ثقتها في أنظمة الدفاع الإسرائيلية. وفي معرض حديثه عن الصفقة الأخيرة لصواريخ السهم 3/ Arrow 3، والتي أصبحت أكبر صفقة أسلحة أمنية لإسرائيل على الإطلاق، أكد على أهميتها لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين.

وقال غالانت: "إن صفقة Arrow 3 لها أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل وألمانيا من وجهة نظر أمنية واقتصادية، ولا تقل أهمية، من وجهة نظر رمزية".

وناقش الوزيران التطورات السياسية والأمنية في أوروبا والشرق الأوسط، بما في ذلك الفرص الكامنة فيها وتأثيرها على إسرائيل وألمانيا. كما تحدث غالانت مع زميله عن جهود إيران لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وأكد أهمية وقوف ألمانيا إلى جانب إسرائيل في مواجهة هذا التهديد.