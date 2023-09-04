الرئيس الإسرائيلي يرحب "بالجهود الكبيرة والمنسقة التي تبذلها سلوفاكيا للقضاء على معاداة السامية وإنكار المحرقة"

رحب هرتسوغ"بالجهود الكبيرة والمنسقة التي تبذلها سلوفاكيا للقضاء على معاداة السامية وإنكار المحرقة التيتهدد قيم الأخلاق والعدالة والكرامة الإنسانية"

رحب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين "بالجهود الكبيرة والمنسقة التي تبذلها سلوفاكيا للقضاء على معاداة السامية وإنكار المحرقة التي تطل برؤوسها القبيحة وتهدد قيم الأخلاق والعدالة والكرامة الإنسانية في سلوفاكيا وفي جميع أنحاء أوروبا".

كما شكر رئيس الدولة سلوفاكيا على دعمها لإسرائيل "في مواجهة ظلمة الإرهاب"، ودعا أوروبا إلى الاقتداء بهذا الموقف، قائلا "إن الحدود بين عناصر الظلام والكراهية والإرهاب وقوى النور والتقدم والسلام والصداقة أصبحت اليوم أكثر وضوحا من أي وقت مضى. وإنني أرحب بدعم سلوفاكيا لإسرائيل في هذه القضايا الحاسمة، فضلا عن موقفكم الحازم والثابت بشأن القضية الفلسطينية" وتابع "الجانب الصحيح من هذه المعادلة السياسية الحاسمة. أدعو المزيد من الدول في جميع أنحاء أوروبا إلى أن تحذو حذوكم".

وأشار هرتسوغ إلى أنه يأمل أن تساهم زيارته في "مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية والعلمية وغيرها" وأكد "أعتقد أن الشراكة بين بلدينا تحمل إمكانات هائلة لشعبينا وللإنسانية جمعاء"، مرحبا أيضا بالتزام الرئيس السلوفاكي بمكافحة تغير المناخ.

من جانبها، رحبت الرئيسة السلوفاكية تشابوتوفا بالرئيس والوفد المرافق له: إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم خاصة في هذا العام المميز، عندما احتفلت دولتانا بالذكرى السنوية لتأسيسهما: 75 عامًا لإسرائيل و30 عامًا لسلوفاكيا. أنا سعيد بحيوية علاقاتنا".

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قد وصل إلى سلوفاكيا في زيارة رسمية تاريخية، اليوم الاثنين، واجتمع مع رئيسة البلاد زوزانا تشابوتوفا وتم ترحيب بهرتسوغ خلال مراسم رسمية في قصر غراسالكوفيتش، وبحث مع نظيرته سبل تطوير التعاون بين البلدين.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، شكر الرئيس الإسرائيلي بشكل خاص سلوفاكيا على التزامها بالحفاظ على ذكرى المحرقة ومحاربة معاداة السامية، قائلا "أشكرك، سيدتي الرئيسة، على مشاركتك العميقة في موضوع المحرقة، وعلى الطريقة التي تسعى بها سلوفاكيا جاهدة لمواجهة ماضيها الصعب خلال الحرب العالمية الثانية والمحرقة، مع الاعتراف بصدق وصراحة بأفعالها خلال تلك الأحداث الفظيعة"