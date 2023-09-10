وزير السياحة الإسرائيلي يتوجه إلى كوسوفو في زيارة تستغرق يومين

كوسوفو أول دولة أوروبية مسلمة تفتتح سفارة في القدس في عام 2021 وأتبعت خطوتها تلك باعتماد تعريف معاداة السامية الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة

يتوجه حاييم كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى كوسوفو في زيارة تستغرق يومين بدعوة من حكومة البلاد.

وسيلتقي برئيس الوزراء ألبين كورتي والرئيس فيوسا عثماني ووزراء الاقتصاد والخارجية. وسيكون كاتس أول وزير إسرائيلي كبير يقوم بزيارة رسمية إلى كوسوفو.

وجاء في بيان رسمي أن “المبادرة الرئيسية التي تقوم عليها الزيارة هي التوقيع على اتفاقية سياحية وتعزيز العلاقة والشراكة بين البلدين”.

وأضاف البيان أن “وزير السياحة حاييم كاتس سيعرض المساعدة الإسرائيلية للتنمية الاقتصادية والسياحية التي تسعى كوسوفو إلى تعزيزها”.

مؤخرا تم الكشف عن جدار تكريم يحمل أسماء 23 من ألبان كوسوفو الذين أنقذوا يهودا خلال الحرب العالمية الثانية.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، فقد تم تدشين نصب "جدار التكريم" في حديقة بالعاصمة بريشتينا. وحضر الحفل الزعماء السياسيون في كوسوفو وسفراء الولايات المتحدة وألمانيا وبعض أحفاد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من قبضة الألمان النازيين.

وكانت كوسوفو أول دولة أوروبية مسلمة تفتتح سفارة في القدس في عام 2021. وفي يونيو/حزيران، اعتمدت أيضًا تعريف معاداة السامية الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة.