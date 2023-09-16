الرئيس الشيشاني وحليف بوتين قديروف يدخل في غيبوبة

وذكرت المخابرات العسكرية في أوكرانيا: أن حالة قديروف وصفت بالحرجة

ذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية الليلة الماضية (الجمعة) أن رمضان قديروف، رئيس الشيشان والصديق المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دخل في غيبوبة ووصفت حالته بالحرجة.

Mikhail METZEL / SPUTNIK / AFP يشارك زعيم الشيشان رمضان قديروف بحضور احتفال رسمي بضم أربع مناطق من أوكرانيا تحتلها القوات الروسية - لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيه ، في الكرملين في موسكو في 30 سبتمبر 2022.

وقال أندريه يوسوف، ممثل قسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، الذي كان أول من نشر الخبر: "تم تأكيد المعلومات من مصادر مختلفة في الأوساط الطبية والسياسية". وأضاف: "هناك معلومات تفيد بأن قديروف في حالة حرجة، وأن الأمراض التي يعاني منها تفاقمت، وتدهورت حالته فجأة".

وأكد ممثل شعبة الاستخبارات في الجيش الأوكراني أن قديروف لم يصب بأذى، وأنه "يعاني منذ فترة طويلة من مشاكل صحية متعددة الأنظمة".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر شيشانية أن رئيسها دخل في غيبوبة منذ عدة أيام. وبحسب ما ورد تم نقله جواً إلى موسكو، لكن الأطباء الرّوس لم يتمكنوا من فعل أي شيء لمساعدته، وتم إعادته إلى الشيشان. وأضافوا أيضًا أن هناك خطة لتحويله للعلاج، على الأرجح في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مع بداية الحرب في أوكرانيا، يتواجد قديروف في المنطقة لمساعدة صديقه بوتين في الحملة على أوكرانيا. وقبل نحو شهرين قال الرئيس الشيشاني إنه أرسل جنوده للمحاربة في باخموت.