بعد أسبوعين من اشتباكات تل أبيب: عشرات الإصابات بمواجهات بين أريتريين والشرطة في ألمانيا

بعد أسبوعين من الاشتباكات العنيفة بين طالبي اللجوء الأريتريين في تل أبيب ، والتي أدت الى إصابة 150 شخص وأضرار في الممتلكات بتل أبيب، سجل حدث مشابه نهاية الأسبوع في مدينة شتوتغارت في ألمانيا، حيث أصيب العشرات بينهم 26 شرطيا في أعمال شغب اندلعت حول مهرجان ثقافي أريتري في المدينة، والذي شمل رشق حجارة، وإلقاء زجاجات حارقة وأغراض تجاه رجال الشرطة والمشاركين في الحدث، وأعلنت الشرطة الألمانية أن 228 شخصا اعتقلوا جراء ذلك.

