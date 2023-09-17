بعد أسبوعين من اشتباكات تل أبيب: عشرات الإصابات بمواجهات بين أريتريين والشرطة في ألمانيا

الاشتباكات العنيفة التي اصيب بها 26 شرطيا ألمانيا وقعت في سيناريو مماثل لما جرى في تل أبيب ، حيث وقعت احتجاحات

بعد أسبوعين من الاشتباكات العنيفة بين طالبي اللجوء الأريتريين في تل أبيب ، والتي أدت الى إصابة 150 شخص وأضرار في الممتلكات بتل أبيب، سجل حدث مشابه نهاية الأسبوع في مدينة شتوتغارت في ألمانيا، حيث أصيب العشرات بينهم 26 شرطيا في أعمال شغب اندلعت حول مهرجان ثقافي أريتري في المدينة، والذي شمل رشق حجارة، وإلقاء زجاجات حارقة وأغراض تجاه رجال الشرطة والمشاركين في الحدث، وأعلنت الشرطة الألمانية أن 228 شخصا اعتقلوا جراء ذلك.

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الشرطة الألمانية أعلنت اليوم الأحد أن المئات من المتظاهرين تجمعوا أمس في ساعات ما بعد الظهر، قبل فترة قصيرة من بداية الحدث، وبدأوا بإلقاء الحجارة والأغراض تجاه المشاركين ورجال الشرطة، وذكرت أن ستة من المصابين من رجال الشرطة الـ26 احتاجوا للعلاج في المستشفى، بالاضافة الى إصابة أربعة من المشاركين في الحدث واثنين من المتحجين، لكن لم يتم التبليغ عن وضعهم الصحي.

الاحتجاجات التي أندلعت نهاية الأسبوع هي الحلقة الأخيرة في سلسلة من أعمال الشغب المسجلة في الأشهر الأخيرة حول أحداث ثقافية اريترية تقام في أنحاء العالم لاحياء ذكرى استقلال اريتريا الـ30، هذه الأحداث تنظمها سفارات أريتريا ومنظمات تعتبر مقربة من حكومة حاكم البلاد، الدكتاتور اسياس افورقي.

وتسلط الاشتباكات المحيطة بالمهرجانات الضوء على الانقسام العميق السائد بين الجالية الإريترية في الشتات، بين المهاجرين الذين ما زالوا موالين لنظام أفورقي وطالبي اللجوء الذين فروا إلى المنفى هرباً من إرهاب حكمه ويعارضونه بشدة. ومن وجهة نظر معارضي النظام، تعتبر المهرجانات أدوات دعائية للدولة الإفريقية، تجمع من خلالها الأموال لتمويل قمع مواطنيها.