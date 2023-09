إسرائيل تهاجم السفير الألماني لتدخله في الإصلاح القضائي

تلقى السفير الألماني لدى إسرائيل، ستيفن سيبرت، توبيخًا رسميًا من قبل الدولة اليهودية لحضوره جلسة المحكمة العليا يوم الثلاثاء الماضي بشأن تعديل "بند المعقولية" لقانون أساس: السلطة القضائية.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها توبيخ الدبلوماسي الألماني من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، خلال ما يزيد قليلاً عن عام من عمله كممثل لبرلين.

وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية يوم الاثنين، فقد تم نقل شكوى وزير الخارجية إيلي كوهين إلى برلين من قبل سفير إسرائيل لدى ألمانيا، رون بروسؤور.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القدس تدرس توبيخ سيبرت لحضوره جلسة المحكمة العليا.

وفي صباح جلسة الاستماع، كتب السفير الألماني على موقع X (تويتر سابقًا) "المكان المناسب للتواجد فيه هذا الصباح".

وفي منشوره على موقع X، قال سيبرت في مقطع فيديو: "أعتقد أن شيئًا مهمًا يحدث هنا في الديمقراطية الإسرائيلية، ونحن، كأصدقاء لإسرائيل، نتطلع أيضًا باهتمام كبير نحو المحكمة العليا. وأردت أن أرى بنفسي."

أرسلت i24NEWS استفسارًا صحفيًا إلى المتحدثة باسم سيلبرت فرانتشيسكا كوخ.