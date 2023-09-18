إسرائيل تهاجم السفير الألماني لتدخله في الإصلاح القضائي

واتهم النقاد سيبرت بتشويه سمعة أحد أكثر أيام إسرائيل مهابة، وهو يوم الذكرى للجنود الذين سقطوا في حروب إسرائيل

تلقى السفير الألماني لدى إسرائيل، ستيفن سيبرت، توبيخًا رسميًا من قبل الدولة اليهودية لحضوره جلسة المحكمة العليا يوم الثلاثاء الماضي بشأن تعديل "بند المعقولية" لقانون أساس: السلطة القضائية.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها توبيخ الدبلوماسي الألماني من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، خلال ما يزيد قليلاً عن عام من عمله كممثل لبرلين.

Oren Ben Hakoon/Flash90 وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في وزارة الخارجية في القدس.

وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية يوم الاثنين، فقد تم نقل شكوى وزير الخارجية إيلي كوهين إلى برلين من قبل سفير إسرائيل لدى ألمانيا، رون بروسؤور.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القدس تدرس توبيخ سيبرت لحضوره جلسة المحكمة العليا.

وفي صباح جلسة الاستماع، كتب السفير الألماني على موقع X (تويتر سابقًا) "المكان المناسب للتواجد فيه هذا الصباح".

وفي منشوره على موقع X، قال سيبرت في مقطع فيديو: "أعتقد أن شيئًا مهمًا يحدث هنا في الديمقراطية الإسرائيلية، ونحن، كأصدقاء لإسرائيل، نتطلع أيضًا باهتمام كبير نحو المحكمة العليا. وأردت أن أرى بنفسي."

AP Photo/John Minchillo سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسؤور يتحدث بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 28 يوليو، 2014.

أرسلت i24NEWS استفسارًا صحفيًا إلى المتحدثة باسم سيلبرت فرانتشيسكا كوخ.

https://twitter.com/i/web/status/1701490196775059737 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

في شهر أغسطس، قال كوخ لـ i24NEWS إنه "فيما يتعلق بتصريحات السياسيين الألمان حول النقاش الحالي حول العدالة والديمقراطية في إسرائيل، فإن ما قالته وزيرة الخارجية الفيدرالية أنالينا بيربوك لمجلة دير شبيغل في 28 تموز/ يوليو ينطبق على ما قاله السفير سيبرت".

وكانت بيربوك قد قالت في مقابلة مع الصحيفة الألمانية الرائدة: “أرى أنه من مسؤوليتي كصديقة لإسرائيل أن أناقش بصراحة وصدق مخاوفي فيما يتعلق بإعادة هيكلة السلطة القضائية وحالة المجتمع في البلاد مع شركائنا الإسرائيليين. عندما تتغير الركائز الأساسية للدولة، فإن التوصل إلى إجماع اجتماعي واسع النطاق يشكل أهمية بالغة. ويتجلى ذلك على الأقل في عدد الأشخاص الكبير الذين يخرجون إلى الشوارع بلا كلل، منذ عدة أشهر.

Odd ANDERSEN / AFP وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يصلان لإلقاء كلمة في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات في وزارة الخارجية في برلين، ألمانيا.

وعندما سُئل عن المنشور الذي أودعه سيبرت على موقع X في أوائل آب/ أغسطس، والذي وفقا للمنتقدين فقد شبه السفير الألماني العمليات العدائية الفلسطينية بالعنف اليهودي، أجاب كوخ: “يعلق السفير سيبرت على القضايا السياسية الحالية في إسرائيل على حسابه في تويتر ويتخذ موقفا نيابة عن الحكومة الفيدرالية [الألمانية]. وفي تغريدة له بتاريخ 5 أغسطس 2023، ذكر حدثين فظيعين جعلا نهاية ذلك الأسبوع “عطلة نهاية أسبوع غارقة بالعنف الرهيب”. ليس بالضرورة أن يكون ذكر الحدثين العنيفين قد أتى من أجل المقارنة أو المعادلة".

لم يكن لدى سيبرت، الذي كان المتحدث باسم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل لفترة طويلة، أي خبرة دبلوماسية أو ملموسة في صنع السياسات الحكومية قبل تعيينه سفيرًا لدى إسرائيل في أغسطس 2022. ومنذ ذلك الحين، زعزعت تصريحات السفير الألماني الحكومة الإسرائيلية في مناسبات متعددة بسبب موقفه الواضح بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ i24NEWS أنها استدعت سيبرت في يونيو/حزيران الماضي لتوجيه أول توبيخ رسمي له بعد أن بدا وكأنه يكرم منفذي العمليات العدائية من الفلسطينيين فيما ينقص من شرعية يوم الاستقلال الإسرائيلي. جاء ذلك ردًا على مشاركة السفير الألماني في حفل "يوم الذكرى البديل" المثير للجدل في تل أبيب.

واتهم النقاد سيبرت بتشويه سمعة أحد أكثر أيام إسرائيل مهابة، وهو يوم الذكرى للجنود الذين سقطوا في حروب إسرائيل وضحايا الإرهاب، من خلال حضور الحدث الذي يكرم ضحايا الصراع الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك الفلسطينيون الذين نفذوا هجمات قاتلة ضد الإسرائيليين.

(AP Photo/Markus Schreiber) سفير ألمانيا لدى إسرائيل شتيفن زايبرت خلال اجتماع للحكومة في برلين.

ميراف وهيرتسل حجاج، رئيسا "نختار الحياة - منتدى العائلات الثكلى"، اللذان ثكلا ابنتهما في هجوم فلسطيني، شاركا في احتجاج ضد سيبرت أمام مقر إقامته في حزيران /يونيو.

ورفض سيبرت لقاء عائلة حجاج، ويقول منتقدون إن المبعوث الألماني يتجنب الاجتماع مع المنظمات غير الحكومية التي تحارب معاداة السامية والعمليات الهجومية الفلسطينية.

كما أثار السفير الألماني انتقادات في شهر كانون الأول / ديسمبر لإشادته بمنظمة غير حكومية يقال إنها مناهضة لإسرائيل. وفي سلسلة من منشورات X، أشاد سيبرت والمبعوث الألماني إلى رام الله، أوليفر أوفكا، بالمنظمة غير الحكومية المزعومة المناهضة لإسرائيل "عير عميم" بعد قيامهما بجولة مع المجموعة.

وفقًا لتقرير صدر عام 2021 عن منظمة مراقبة المنظمات غير الحكومية ومقرها القدس، انتقدت منظمة عير عميم الجدار الأمني الإسرائيلي مع "حذف سياق الهجمات المسلحة الفلسطينية ومخاوف الأمن القومي الإسرائيلي".

وقالت المنظمة المكلفة بمراقبة المنظمات غير الحكومية أن منظمة "عير عميم" تدعي أن الجدار الأمني "ينتزع الأحياء من المدينة [القدس] بهدف تقليل نسبة الفلسطينيين" وأن "المبرر الديموغرافي للجدار يفوق مبرره الأمني".

AP Photo/Mahmoud Illean FILE - The Dome of the Rock Mosque in the Al Aqsa Mosque compound is seen in Jerusalem's Old City Saturday, July 15, 2017. (Jerusalem overview)

وكشفت منظمة مراقبة المنظمات غير الحكومية أيضًا أنه "في أيار/ مايو 2021، شاركت منظمة عير عميم على موقعها الإلكتروني مقالًا نُشر في المجلة الأيرلندية بعنوان "عمليات الطرد من القدس هي صورة مصغرة للفصل العنصري الإسرائيلي - العدالة تتطلب العمل"، ودعت الحكومة الأيرلندية إلى "دراسة" تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يتهم إسرائيل بالفصل العنصري و"التصرف بناء على توصياته".