كيف ردت روسيا على أنباء تردي الحالة الصحية لحليف بوتين قديروف ودخوله لغيبوبة؟

يأتي هذا على خلفية التقارير والشائعات حول تردي حالته الصحية ودخوله الى المستشفى ودخوله في غيبوبة

رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الاثنين)، التعليق على حالة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الصحية، وذلك على خلفية تقارير وشائعات تفيد بإدخاله إلى المستشفى وأن حياته في خطر حقيقي. وفي مؤتمر صحفي، سُئل بيسكوف عن حالة قديروف واكتفى بإجابة قصيرة وموجزة: "ليس لدينا معلومات بخصوص هذا، وعلى أي حال لا يستطيع المكتب الرئاسي نشر الوثائق الطبية، لذلك ليس لدينا ما نخبركم به". "

وتنتشر منذ أشهر شائعات حول مصير قديروف البالغ من العمر 46 عاما، وتشير هذه الشائعات إلى أنه يعاني من مرض في الكلى. وفي الأيام القليلة الماضية، تراكمت التقارير المتعلقة بتراع حالته، وزعم أن حالة قديروف تدهورت بشكل خطير، وانهارت كليتاه. وذكرت الصحافة الأوكرانية، استنادا إلى مصادر في الشتات الشيشاني والمخابرات الأوكرانية، أن قديروف دخل في غيبوبة، وأنه تم استدعاء أخصائيي الكلى من موسكو إلى المستشفى حيث تم إدخاله إلى المستشفى في العاصمة الشيشانية جروزني. ولم تتمكن وسائل الإعلام الكبرى في العالم حتى الآن من التحقق من هذا الادعاء.

وفي الأمس، حاول قديروف نفي الشائعات، ونشر فيديو جديد ، يظهر فيه وهو يتجول في الخارج ويوصي مشاهديه ممارسة الرياضة في إشارة لمروجي الشائعات حوله وقال :"أوصي بشدة أي شخص غير قادر على التمييز بين الحقيقة والأكاذيب عبر الإنترنت أن يذهب في نزهة على الأقدام، ويستنشق القليل من الهواء النقي ويرتب أفكاره. المطر يمكن أن يكون شيئاً منعشاً." وليس من الواضح متى تم التقاط الفيديو. وشوهد قديروف مبتسما، لكن وجهه بدا منتفخا. وحتى في الصور السابقة له هذا العام، لاحظ المتابعون الذين يتابعونه أن وجهه منتفخ، وأن وزنه قد زاد.

ووفقا لتقارير سابقة نشرت بوقت سابق من هذا العام والتي تناولت حالة قديروف، يتهم قديروف طبيبه السابق البروفيسور إلخان سليمانوف، الذي شغل أيضا منصب وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء في نظامه، بتسميمه. تم فصل سليمانوف من مهامه ولم يظهر منذ أكثر من عام، وبحسب بعض التقارير فانه تم اغتياله. وفي مارس/آذار من العام الجاري، ادعى قديروف أنه هو نفسه يتمتع بصحة جيدة وأن حالته جيدة، لكن الشكوك حول حالته زادت بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استدعاء ابنه أحمد البالغ من العمر 17 عاما إليه. لاجتماع خاص، ربما تحسبا لتتويجه خليفة لوالده.