أذربيجان: مقتل 4 من أفراد الشرطة ومدنيين اثنين بانفجار ألغام في إقليم ناغورني قره باغ

"عناصر الشرطة الأربعة قتلوا عندما انفجرت سيارتهم بلغم على الطريق المؤدي إلى بلدة شوشا في ناغورني قره باغ، الخاضعة لسيطرة أذربيجان

أعلنت أذربيجان، صباح اليوم الثلاثاء، أن أربعة شرطيين ومدنيَّين قتلوا بانفجار لغمَين في منطقة ناغورني قره باغ ، واتّهمت "الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال الإرهابية".

وقالت أجهزة الأمن الأذربيجانية في تقريرين منفصلين إن "عناصر الشرطة الأربعة قتلوا عندما انفجرت سيارتهم بلغم على الطريق المؤدي إلى بلدة شوشا في ناغورني قره باغ، الخاضعة لسيطرة أذربيجان، كما قُتل المدنيان بانفجار لغم في المنطقة نفسها.