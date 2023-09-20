تخريب أكثر من 40 قبرا في مقبرة يهودية بألمانيا

تعرضت المقابر للتخريب في ألمانيا، وقعت في وقت ما بين 15 و19 سبتمبر/أيلول الجاري، وهي جزء من ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا.

وفقا لبيان مشترك للشرطة والمدعين العامين في ديساو روسلاو بألمانيا، قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 40 قبرا في مقبرة يهودية تعرضت للتخريب في ألمانيا، وقعت في وقت ما بين 15 و19 سبتمبر/أيلول الجاري، وهي جزء من ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا. وعلمت السلطات بالحادث أمس الثلاثاء، وفتحت الشرطة تحقيقا في الموضوع.

وتقع المقبرة على بعد حوالي 16 ميلاً في Koethen. معظم الأضرار التي لحقت بالمقابر كانت بسبب دفعها. كانت المقبرة بمثابة المثوى الأخير للمجتمع خلال 400 عام من التاريخ المسجل لليهود في القرية. وتقدر تكلفة الأضرار بنحو 20 ألف يورو (21500 دولار).

وبينما سجل الاتحاد الفيدرالي لمراكز الأبحاث والمعلومات حول معاداة السامية (RIAS) انخفاضًا في الحوادث المعادية للسامية في عام 2022 مقارنة بعام 2021، كانت هناك أيضًا زيادة في حوادث العنف.

ووقع أخطر هجوم معاد للسامية في ألمانيا في عام 2019، عندما قتل مسلح شخصين بعد محاولتهما دخول معبد يهودي في مدينة هاله، في ولاية ساكسونيا أنهالت أيضًا. وحكم على الجاني بالسجن مدى الحياة.

في العقود التي تلت المحرقة، التي قُتل فيها ما يقدر بنحو ستة ملايين يهودي على يد النازية، تعاملت ألمانيا مع الحوادث المعادية للسامية بقسوة.