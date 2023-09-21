بريطانيا تتهم خمسة أشخاص بالتجسس لصالح روسيا

"توجيه تهمة التآمر والتجسس لجمع معلومات تهدف إلى أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر للعدو" إلى خمسة أشخاص (الرجال الثلاثة وامرأتين)

قالت النيابة العامة في بريطانيا، إنه تم "توجيه تهمة التآمر والتجسس لجمع معلومات تهدف إلى أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر للعدو" إلى خمسة أشخاص (الرجال الثلاثة وامرأتين، الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و45 عامًا)ومن المقرر أن يمثلوا جميعا أمام محكمة وستمنستر في 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

وسيمثل أورلين روسيف، وبيزر دزامبازوف، وكاترين إيفانوفا، وإيفان ستويانوف، وفانيا جابيروفا، أمام محكمة وستمنستر، الثلاثاء الوشيك.

وقال رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة نيك برايس، "أجازت النيابة العامة توجيه تهمة التآمر للتجسس ضد ثلاثة رجال وامرأتين يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح روسيا"

وسيتم اتهام أورلين روسيف (45 عاماً) وبيزر دزامبازوف (41 عاماً) وكاترين إيفانوفا (31 عاماً) وإيفان ستويانوف (31 عاماً) وفانيا جابيروفا (29 عاماً) بالتآمر لجمع معلومات بقصد أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر للعدو. لغرض يضر بسلامة ومصلحة الدولة خلال الفترة من 30 أغسطس/أب 2020 إلى 8 فبراير/شباط 2023.

تم اتهام روسيف ودزامبازوف وإيفانوفا سابقًا في 11 فبراير/شباط 2023 بحيازة وثائق هوية مزورة بنية غير لائقة بموجب المادة 4 من قانون وثائق الهوية لعام 2010.

وتضمنت بعض الوثائق صوراً لروسيف والسيد دزامبازوف. ويُزعم أن روسيف قام بالتزوير بنفسه، وتتهم المجموعة أيضًا بتنظيم عملية مراقبة في الجبل الأسود تضمنت إنشاء بطاقات هوية مزورة للصحفيين، بما في ذلك بطاقة تحمل صورة السيدة إيفانوفا.

ويعيش روسيف ودزامبازوف وإيفانوفا في المملكة المتحدة منذ سنوات، ويعملون في مجموعة متنوعة من الوظائف، ويعيشون في سلسلة من العقارات في الضواحي.

لدى روسيف تاريخ من التعاملات التجارية في روسيا. انتقل إلى المملكة المتحدة في عام 2009 وأمضى ثلاث سنوات في العمل في دور فني في الخدمات المالية، يشير ملفه الشخصي على LinkedIn إلى أنه امتلك لاحقًا شركة تعمل في مجال استخبارات الإشارات، والتي تتضمن اعتراض الاتصالات أو الإشارات الإلكترونية.

ووفقًا لوثائق الدولة البلغارية الموجودة على الإنترنت، فقد عملوا أيضًا في اللجان الانتخابية في لندن التي تسهل التصويت في الانتخابات البلغارية للمواطنين الذين يعيشون في الخارج.

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