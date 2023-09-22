المستشار الألماني سيستقبل رؤساء الجمهوريات السوفياتية الخمس السابقة في آسيا الوسطى

سيجري "محادثات خلال مأدبة عشاء الجمعة الوشيك مع رؤساء كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان

في سابقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت، اليوم الجمعة، أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيستقبل رؤساء الجمهوريات السوفياتية وسيجري "محادثات خلال مأدبة عشاء الجمعة الوشيك مع رؤساء كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وأكد شتيفن هيبستريت على أنه "خلال المحادثات سيتم التطرق الى سلسلة مواضيع مثل العلاقات الثنائية والقضايا الاقتصادية وكذلك التعاون في سياسة الطاقة".

ومن المقرر أن يجري رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف محادثات مع شولتس الخميس يعقد بعدها مؤتمر صحافي مشترك.

منذ غزو روسيا لأوكرانيا، حاولت الصين والولايات المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي تعزيز علاقاتها مع جمهوريات آسيا الوسطى الخمس السوفياتية السابقة والتي تخضع تقليديا لنفوذ روسيا.

في ايار/مايو عقدت قمة غير مسبوقة في مدينة شيان (الصين) بين رؤساء الجمهوريات الخمس المذكورة والرئيس الصيني.

وهذا الأسبوع على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعا مع القادة الخمسة.

منذ الحرب في أوكرانيا قام رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بزيارة هذه المناطق في آسيا الوسطى مرتين.

كانت ألمانيا تعتمد بشكل كبير على روسيا في إمداداتها من الطاقة قبل غزو أوكرانيا، وباتت تبحث عن بدائل يمكن أن تقدمها هذه الدول في آسيا الوسطى.