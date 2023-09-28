ألمانيا: الشرطة تفتح تحقيقا في أداء التحية النازية خلال مهرجان أكتوبر

يظهر في الفيديو ثلاثة رجال وامرأة يرتدون الزي البافاري التقليدي وهم يؤدون التحية النازية مرارا وتكرارا، على إيقاع المسيرة النازية "إريكا"، ويعزفون في الخلفية.

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقًا بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عددًا من الأشخاص يؤدون التحية النازية خلال مهرجان أكتوبر(مهرجان البيرة) ويظهر في الفيديو ثلاثة رجال وامرأة يرتدون الزي البافاري التقليدي وهم يؤدون التحية النازية مرارا وتكرارا، على إيقاع المسيرة النازية "إريكا"، ويعزفون في الخلفية.

وقال ضابط شرطة إقليمي في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، حيث يقام مهرجان أكتوبر، إن "الشرطة على علم بالحادث وتجري تحقيقا". وقال متحدث باسم شرطة ولاية ساكسونيا لصحيفة بيلد الألمانية إن "جهاز أمن الدولة (BfV)، المسؤول عن التحقيق في الأنشطة المتطرفة والإرهابية، يشارك في التحقيقات"

تم اعتماد أغنية "إريكا"، التي تم تأليفها عام 1938، من قبل الفيرماخت وكثيرًا ما يتم تشغيلها في مسيرات الحزب النازي. أصبحت التحية النازية غير قانونية في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ويمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، اعتمادًا على النية.