إسبانيا: طالب يقدم على طعن خمسة اشخاص في مدرسة إيلينا غارسيا أرمادا

باتريسيا ديل بوزو، إن "أربعة من المصابين الخمسة عولجوا في المستشفى". وتابعت أن "معلمة اصيبت بجروح خطيرة في العين وستخضع لعملية جراحية"،

قال المتحدث باسم الشرطة الإسبانية أدريان دومينغيز، اليوم الخميس، إن "فتى يبلغ من العمر 14 عامل كان يحمل سكينين وجه عدة طعنات لثلاثة مدرسين وطالبين في مدرسة إيلينا غارسيا أرمادا العامة في خيريز دي لا فرونتيرا بالأندلس"وتابع "حددت الشرطة مكانه في الطابق الثالث وكان بحوزته سكينان استخدما لمهاجمة ثلاثة مدرسين وطالبين"، وأضاف أنه تمت "السيطرة على الطالب ونقل إلى مركز الشرطة"

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وقالت المسؤولة الاقليمية عن التعليم باتريسيا ديل بوزو، إن "أربعة من المصابين الخمسة عولجوا في المستشفى". وتابعت أن "معلمة اصيبت بجروح خطيرة في العين وستخضع لعملية جراحية"، في ما وصفت ماريا خوسيه غارسيا بيلايو رئيسة بلدية خيريز دي لا فرونتيرا الوضع بأنه "مأسوي"

وتجمع امام المدرسة التي ضربت الشرطة طوقا امنيا حولها، الاهالي القلقون للاطمئنان الى أولادهم وفقا لصور بثها التلفزيون الإسباني.