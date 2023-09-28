هولندا: قتيلان في إطلاق نار في مستشفى بمدينة روتردام والقبض على مشتبه به

الشرطة الهولندية، إن "أكثر من 500 ناشط مناخي اعتقلوا في اليوم الثاني على التوالي من الاحتجاجات ضد الدعم الحكومي لصناعة الوقود الأحفوري"

قالت الشرطة الهولندية، إنها القت القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما بعد إطلاقه النار الذي بدأ في منزل واستمر في قاعة دراسية بمنشأة طبية قريبة في مدينة روتردام، عصر اليوم الخميس، هلف قتيلان وإصابة آخر بجروح بالغة واشتعال النيران في المستشفى.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الهولندية، إن "أكثر من 500 ناشط مناخي اعتقلوا في اليوم الثاني على التوالي من الاحتجاجات ضد الدعم الحكومي لصناعة الوقود الأحفوري"

وقال طالب طب في تصريح لقناة "آر تي إل نيوز"، "في البداية وقع إطلاق نار في الطابق الرابع. أطلقت أربعة أو خمسة عيارات. ثم ألقيت زجاجة حارقة على المركز التعليمي".

ونقلت هيئة البثّ العامة "إن أو إس" عن شاهد عيان آخر قوله "ساد الذعر والصراخ... لم أسمع أي طلقات نارية، فقط الصراخ وهذا ما بدأت بالتصرف بناء عليه".وأظهرت صور مروحيات تحلق في سماء المنطقة وقناصة من الشرطة يتخذون مواقعهم على سطح المستشفى.

وقالت الشرطة للصحافيين إن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة فتاة بجروح بالغة، مضيفة أنه تم إبلاغ عائلاتهم قبل إتاحة مزيد من التفاصيل.وأضافت في بيان أن عناصرها ما زالوا يبحثون عن ضحايا أو أشخاص تحصنوا من الهجوم.

وبدأت الحادثة نحو الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (12,00 بتوقيت غرينتش) عندما أطلقت أعيرة نارية على منزل قريب من المستشفى قبل أن يندلع به حريق. بعد ذلك، انتقل المسلح إلى المستشفى حيث سُمع دوي إطلاق نار واندلع حريق كبير تمت السيطرة عليه في ما بعد.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن المشتبه به كان يرتدي ملابس "قتالية"، وهو طويل القامة وشعره أسود ويحمل حقيبة ظهر. ولم تعرف دوافعه بعد.وأوضحت الشرطة أنه يشتبه في تنفيذه عمليتي إطلاق النار، ولا تعتقد أن هناك مطلق نار آخر.