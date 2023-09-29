ردًا على تقارير مرضه: زعيم الشيشان في فيديو مع بوتين

يأتي اللقاء تزامنا مع تقارير صحفية خلال الأسابيع القليلة الماضية، تفيد أن قديروف، المقرب من بوتين، يعاني مرضا خطيرا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، حسب مقطع فيديو نشره الكرملين، الخميس. يأتي اللقاء تزامنا مع تقارير صحفية خلال الأسابيع القليلة الماضية، تفيد أن قديروف، المقرب من بوتين، يعاني مرضا خطيرا.

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قديروف أكد للرئيس الروسي خلال اللقاء الذي نشره الكرملين عبر منصة تيليجرام أن "أمره سيُنفّذ بنسبة 100%"، مضيفًا: "إذا لم يتم تنفيذ أمرك، فهذا يعني أننا لا نستطيع العيش في هذه الدولة، وسوف ننفذ أمرك بنسبة 100%" بحسب ما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية.

الرئيس الروسي أشار بدوره إلى أن المقاتلين الشيشان يقاتلون بثقة وشجاعة وبطولة. ونقل بوتين أطيب تمنياته لجنود الجمهورية المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

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وقال الصحفي الروسي المعروف أليكسي فينيديكتوف رئيس التحرير السابق لمحطة "صدى موسكو" إن قديروف كان في المستشفى يعاني فشلا كلويا حادا. وأوضح فينيديكتوف أن حالة زعيم الشيشان صاحب الـ46 عاما تتطلب غسيلا كلويا بشكل متكرر.

وقال رئيس جمهورية الشيشان، قديروف، إنه بحث في محادثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إسهام الشيشان في جهود روسيا في الحرب بأوكرانيا. ويتيح بوتين هامش حرية كبيراً لقديروف في إدارة الشيشان. ونشر قديروف على تطبيق تليغرام أنه وبوتين بحثا مجموعة من الموضوعات، بينها دور مقاتلي الشيشان في أوكرانيا.

ويعد قديروف حليفا مقربا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقد دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك نشر قواته الخاصة للقتال على طول الخطوط الأمامية. وكان الرئيس الشيشاني أيضًا من أوائل الشخصيات التي أدانت التمرد الذي قامت به مجموعة "فاغنر" ضد بوتين في يونيو/حزيران. وفرضت وزارة الخارجية الأميركية، عقوبات على قديروف الشهر الماضي لدوره المزعوم في ترحيل أطفال أوكرانيين من الأراضي التي تحتلها روسيا.