ردًا على تقارير مرضه: زعيم الشيشان في فيديو مع بوتين

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، حسب مقطع فيديو نشره الكرملين، الخميس. يأتي اللقاء تزامنا مع تقارير صحفية خلال الأسابيع القليلة الماضية، تفيد أن قديروف، المقرب من بوتين، يعاني مرضا خطيرا.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .