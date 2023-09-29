إسبانيا: رئيس الحزب الشعبي يفشل للمرة الثانية في أن يصبح رئيسا للحكومة

إذا لم يتمكن الحزب الشعبي تشكيل حكومة بحلول 27 نوفمبر/تشرين الثاني الزشيك، فسيتم إجراء انتخابات وطنية أخرى في 14 يناير/كانون الثاني من عام 2024.

للمرة الثانية وفي أقل من 48 ساعة فشل رئيس الحزب الشعبي الإسباني ألبرتو نونيز فيجو، اليوم الجمعة، في جمع ما يكفي من الأصوات لقيادة الحكومة، لم يصوت لفيخو سوى 172 نائبا، مقابل 177 صوتوا ضده وإبطال صوت واحد. وكانت النتيجة مماثلة للجولة الأولى من التصويت التي باءت بالفشل، الأربعاء المنصرم، وإذا لم يتم تشكيل حكومة بحلول 27 نوفمبر/تشرين الثاني الزشيك، فسيتم إجراء انتخابات وطنية أخرى في 14 يناير/كانون الثاني من عام 2024.

ويحتل الحزب الشعبي حاليا 137 مقعدا في مجلس النواب – وهو أكبر عدد من أي حزب – بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة ولكن حتى مع الدعم من 33 مشرعا من حزب "فوكس" اليميني المتطرف واثنين من المنافسين المحافظين الصغار، لم يكن ذلك كافيا لفيجو للفوز بأغلبية بسيطة في البرلمان.

وفي ظل هذه الهزيمة الجديدة، لا يوجد فرصة لإقامة أول تحالف يميني بين الحزب الشعبي الذي ينتمي له فيخو وحزب “فوكس” على المستوى الوطني في الوقت الحالي.

أنتجت انتخابات يوليو/تموز برلمانا منقسما يتكون من 350 مشرعا من 11 حزبا، مما جعل الطريق إلى السلطة صعبا على أي منهم ويتطلب منهم عقد صفقات مع المنافسين.

وكان قد جرى التصويت بالبرلمان الإسباني، الأربعاء المنصرم، حيث حصل زعيم الحزب الشعبي الإسباني، ألبيرتو نونييز فييخو(الفائز في الانتخابات الإسبانية العامة لـ 23 يوليو/تموز المنصرم) على 172 صوتا فقط، في الوقت الذي كان يحتاج إلى 176 صوتا لتحقيق الأغلبية وبالتالي فشل في تنصيب نفسه رئيسا للحكومة وتشكيل الأغلبية، وأمامه الآن 48 ساعة أخرى لإعادة المحاولة في البرلمان الإسباني، حيث يتطلب منه إقناع أعضاء آخرين للتصويت عليه.