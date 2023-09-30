فردانيان هو زعيم الحركة الانفصالية في كاراباخ، وهو عدو لأوكرانيا وله علاقات مع إيران

أعلنت السلطات الأذربيجانية الأربعاء، اعتقال روبن فاردانيان وزير دولة فيما يسمى الإدارة الأرمينية في إقليم قره باغ بأذربيجان. وأفاد بيان صادر عن حرس الحدود الأذربيجاني أن قواته ألقت القبض على فاردانيان لدى محاولته العبور من أذربيجان إلى أرمينيا.

يُذكر اسمه باستمرار باعتباره مرتبطًا بكاراباخ، لكن في الواقع، قصة فاردانيان أكثر شرًا من مجرد قصة زعيم انفصالي سابق.

بعيدًا عن القوقاز، في أوكرانيا، فاردانيان مطلوب من قبل جهاز الخدمة السرية الأوكرانية (SSU).

وفي 17 يونيو/حزيران، تم نشر ملفه الشخصي في قاعدة البيانات الأوكرانية "Myrotvorets"، التي تضم قائمة ترتبط أعمالها بالجيش الروسي. تم تصنيف فاردانيان على أنه "شخص يخضع للاعتقال الفوري وعليه أن يسلم نفسه إلى سلطات إنفاذ القانون في أوكرانيا أو دول الناتو".

سبب إدراجه على القائمة السوداء هو أنه شغل مناصب في "الإدارة العليا لشركة روسية كبرى تشارك في الدعم المادي (النقل والخدمات اللوجستية وغيرها) للأعمال التي تهدف إلى تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وقبل ذلك، تم إدراج فاردانيان على قائمة الحكومة الأوكرانية للأشخاص الخاضعين للعقوبات لدوره كعضو في مجلس إدارة شركة الشحن الجوي الروسية فولغا دنيبر، التي تلعب دورًا رئيسيًا في النقل الجوي العسكري الروسي.

Karen MINASYAN / AFP من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش خارج بلدة شوشا، في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في أذربيجان

لكن هذا لا يلخص علاقاته العميقة والواسعة مع الكرملين. من عام 2005 حتى عام 2022، شغل فاردانيان مناصب في "مجلس الخبراء" التابع لرئيس وحكومة الاتحاد الروسي - وهي مناصب متاحة فقط للدائرة الداخلية لبوتين. كما أدار فاردانيان أيضًا البنك الاستثماري Troika Dialog، والذي أصبح جزءًا من بنك سبيربنك في الاتحاد الروسي في عام 2011.

في مارس 2019، حث 22 عضوًا في البرلمان الأوروبي رئيس المفوضية الأوروبية على التحقيق مع فاردانيان. وهو أحد أغنى الأشخاص في روسيا، وقد جمع ثروته الضخمة في موسكو من خلال الشركات التي تخضع اليوم للعقوبات الغربية.

في عام 2022، دعا 46 عضوًا في الولايات المتحدة الكونجرس إلى فرض عقوبات شخصية عليه، هو وبوتين وجميع أعضاء الحكومة الروسية، بالإضافة إلى عدد قليل من الأوليغارشيين.

وأشارت صحيفة واشنطن تايمز إلى أن "فاردانيان، أحد أغنى الرجال في روسيا، والمقرب من بوتين... متهم بغسل الأموال من خلال شركات خارجية وتحويل الأموال إلى أصدقاء موثوقين لبوتين".

وبحسب المنشور، فإن لديه أيضًا علاقات مع طهران، التي تدعم تفجيرات موسكو المنتظمة في أوكرانيا. "يمكن تتبع علاقاته مع إيران من خلال مؤسسة جورتشاكوف الروسية، التي تنظم فعاليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك أرمينيا، بمشاركة متحدثين معتمدين من قبل حكومة طهران".

ولم تنته علاقاته مع روسيا عندما تخلى علنا، في عام 2022، عن جنسيته الروسية من أجل الهروب من العقوبات، وذهب للعمل لدى بوتين في الجيب الانفصالي. وعلى عكس الكثير من الأشخاص الذين فقدوا أصولهم وأعمالهم وإمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية، بعد تخليهم عن جنسيتهم الروسية، تمكن فاردانيان بطريقة ما من الاحتفاظ بكل شيء - كل ذلك مع الحفاظ على أمواله من استهداف العقوبات.

كما تمكن من الحصول على منصب وزير الدولة في آرتساخ، وهو إنجاز ليس بالهين بالنسبة لشخص مفترض، والذي كانت صلته الوحيدة بالجيب الانفصالي هي جنسيته الأرمنية.

تم الكشف لاحقًا عن الدافع وراء تنصيبه على أنه مخطط لاختراق السياسة الأرمنية بهدف الترشح للرئاسة. وكان الهدف من هذه الخطوة تمكين الكرملين من فرض سيطرته على سياسات أرمينيا من خلال تعيين زعيم من اختياره.

تحمل أرمينيا أهمية استراتيجية هائلة بالنسبة لروسيا وحليفتها إيران. عندما فرض الغرب عقوبات صارمة على موسكو، مما أدى إلى تعطيل تدفق السلع الحيوية - وخاصة الرقائق الدقيقة التي تعتبر ضرورية للأسلحة المتقدمة. - سعت روسيا إلى البحث عن مصادر بديلة لهذه المكونات الحيوية. إن الرقائق الدقيقة هي شريان الحياة للحرب الحديثة، وقد برزت أرمينيا كمورد رئيسي.

ومع ذلك، استمر في ممارسة نفوذ كبير، حيث كان بمثابة أداة رئيسية حافظ الكرملين من خلالها على سيطرته على المنطقة. وقد سمح ذلك لقوة حفظ السلام الروسية المتمركزة على الأراضي الأذربيجانية بالعمل كسلطة الأمر الواقع وتشكل تحديًا مستمرًا لأذربيجان. وانتهى هذا بالقبض عليه. وكما يبدو الآن، فقد الكرملين الاهتمام بمستقبل فاردانيان.

وقال المركز الإعلامي لحرس الحدود أنه تم إحضار ر. فاردانيان إلى مدينة باكو برفقة أفراد من قوات التحرك السريع التابعة لحرس الحدود. وتم تسليم الشخص المحتجز إلى سلطات الدولة المختصة لاتخاذ القرار المناسب.