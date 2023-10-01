حشرات "بَقّ الفِراش" تبني أعشاشها في فرنسا

قبل وصول ملايين السياح لحضور الألعاب الأولمبية العام المقبل تتعامل الحكومة الفرنسية مع الظاهرة المتفاقمة هذه الأيام، بعد ورود تقارير من أنحاء العاصمة باريس عن تزايد أعداد "بق الفراش".

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وأبلغ مستخدمو العديد من الأماكن العامة في منطقة باريس عن وجود هذا الطفيل في الأسابيع الأخيرة. وتدفقت الشهادات فيما يتعلق بتواجده في القطارات ودور السينما والمكتبات، كما أوردت صحيفة "لو باريزيان".

لمواجهة هذا الوضع، أعلن وزير النقل الفرنسي، كليمان بون، نهاية هذا الأسبوع أنه "سيجمع مشغلي النقل الأسبوع المقبل لتقديم معلومات حول الإجراءات المتخذة والعمل بشكل أكبر لخدمة المسافرين".

وطلب مجلس بلدية باريس من الحكومة وضع خطة لمكافحة بقّ الفراش، بعد أن لاحظ تصاعدًا كبيرًا وذلك في رسالة وجّهها إيمانويل غريغوار، النائب الأول لعمدة البلدية آن هيدالغو، إلى رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، جاء فيها: "يعدّ بقّ الفراش مشكلة صحية عامة ويجب الإبلاغ عنها على هذا النحو. كما يتعين على الدولة أن تجمع بشكل عاجل جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل نشر خطة عمل تتناسب مع هذه الآفة بينما تستعد فرنسا بأكملها لاستضافة الألعاب الأولمبية لعام 2024".

وتعهدت الحكومة الفرنسية رداً على طلب من بلدية باريس "التحرك بشكل أكبر" لمواجهة انتشار بقّ الفراش، وأفادت بأنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً للجهات الموفّرة لخدمات النقل بغية اتخاذ إجراءات "حماية" أفضل لمستخدميها، قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

بَقُّ الفراش، حشرات صغيرة جداً (الواحدة منها بحجم بذرة التفاحة) موجودة في مناطق مختلفة من العالم. وتعتبر من الأنواع الضارة، إذ أنها تتغذى في الليل من دم الإنسان خاصة، وتختبئ في أغلب الأحيان في المراتب/الفراش أو الأسِرّة ويتم نقلها عبر الملابس والأمتعة. وبالتالي، تتكاثر وتنتشر بسرعة كبيرة، وتتأثر بانتشارها خاصة المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية.