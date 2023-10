أسبوع الموضة في باريس: ناشطة من جمعية بيتا تقاطع عرض أزياء "إرميس"

نظمت دار "إرميس" Hermès عرضاً للأزياء، أمس السبت، في باريس تضمّن أحذية مسطحة وملابس غير رسمية، لكن أنيقة، إلا أنّ الحدث قاطعته للحظات ناشطة من جمعية بيتا PETA المدافعة عن الحيوانات.

وقامت ناشطة في منظمة بيتا بمقاطعة عرض الأزياء، إذ انضمت إلى عارضات الأزياء على المنصة، حاملةً لافتة كتب عليها "إرميس: أوقفوا استخدام جلد الحيوانات".

وأفاد بيان للمنظمة، التي تستنكر استخدام الدار جلود التماسيح، أنّ "بيتا اقتحمت منصة إرميس لحضّ الماركة على التخلي عن هذه المواد".

وأُقيم في مكان عرض الأزياء ديكور يتمثل بمرعى مع رائحة خيول ونباتات أعادت الدار زراعتها.