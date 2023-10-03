برلمان أرمينيا سيصوّت الأربعاء على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية

وتثير خطوة أرمينيا امتعاض روسيا لأن المحكمة الجنائية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية غزو أوكرانيا

من المقرر أن يصوت البرلمان الأرميني، الأربعاء على انضمام يريفان الى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما قالت المتحدثة باسمه الثلاثاء، في خطوة قد تثير غضب حليفتها حتى الأمس، روسيا.

وأوضحت المتحدثة تسوفينار ختشاريان أن البرلمان الذي بدأ الثلاثاء المناقشات بشأن هذه المسألة، سيصوّت غدا للمصادقة على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا.

من جانبه، أفاد ممثل يريفان للشؤون القانونية الدولية يغيشه كيراكوسيان "إننا نقوم بتوفير ضمانات إضافية لأرمينيا" في مواجهة تهديد سلامة أراضيها من قبل أذربيجان التي استطاعت إخضاع إقليم ناغورني قره باغ بعملية عسكرية خاطفة قبل نحو أسبوعين، انتهت باستسلام انفصالييه وفرار غالبية سكانه من الأرمن.

وعمق من مأساة المشهدية في كاراباخ الإعلان عن زوال جمهورية آرتسخ عن الوجود في أعقاب الهزيمة التي ألحقتها بها باكو.

وتثير خطوة أرمينيا امتعاض روسيا لأن المحكمة الجنائية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية غزو أوكرانيا.