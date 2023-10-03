إيطاليا: عشرون قتيلا على الأقل في سقوط حافلة من على جسر في البندقية

عمدة مدينة البندقية وصف مشهد سقوط الحافلة "بأنه مشهد مروع" معلنا يوم غد يوم حداد عليهم

لقي 20 شخص حتفهم واصيب 40 آخرين في حادث سقوط باص بالقرب من مدينة البندقية شمالي إيطاليا، ووصف عمدة مدينة البندقية لويجي برونارو الحدث بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" بأن "مأساة هائلة". وقال ايضا إن "المشهد مروع. ليس لدي كلمات، لقد أعلنت الليلة عن يوم حداد لذكرى الضحايا".

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ووفقا للتقارير، سقطت الحافلة أثناء سفرها على أحد الجسور في هاوية يبلغ ارتفاعها 10 أمتار، وتحطمت فوق خطوط السكك الحديدية، ووقع الحادث مساء اليوم، واشتعلت النيران بالحافلة بعد اصطدامها، وتمكن بعض الركاب من إنقاذ أنفسهم، وبعضهم قاصرون.

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