English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • أوروبا
  • إيطاليا: عشرون قتيلا على الأقل في سقوط حافلة من على جسر في البندقية

إيطاليا: عشرون قتيلا على الأقل في سقوط حافلة من على جسر في البندقية

i24NEWS

دقيقة 1
موقع حادث سقوط الحافلة في البندقية والذي ادى الى مصرع 20 شخصا 3 اكتوبر 2023
Marco SABADIN / AFPموقع حادث سقوط الحافلة في البندقية والذي ادى الى مصرع 20 شخصا 3 اكتوبر 2023

عمدة مدينة البندقية وصف مشهد سقوط الحافلة "بأنه مشهد مروع" معلنا يوم غد يوم حداد عليهم

لقي 20 شخص حتفهم واصيب 40 آخرين في حادث سقوط باص بالقرب من مدينة البندقية شمالي إيطاليا، ووصف عمدة مدينة البندقية لويجي برونارو الحدث بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" بأن "مأساة هائلة". وقال ايضا إن "المشهد مروع. ليس لدي كلمات، لقد أعلنت الليلة عن يوم حداد لذكرى الضحايا". 

https://twitter.com/i/web/status/1709292222233882672

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

ووفقا للتقارير، سقطت الحافلة أثناء سفرها على أحد الجسور في هاوية يبلغ ارتفاعها 10 أمتار، وتحطمت فوق خطوط السكك الحديدية، ووقع الحادث مساء اليوم، واشتعلت النيران بالحافلة بعد اصطدامها، وتمكن بعض الركاب من إنقاذ أنفسهم، وبعضهم قاصرون. 

.  

تلقت هذه المقالة 0 تعليق