إيطاليا: عشرون قتيلا على الأقل في سقوط حافلة من على جسر في البندقية

لقي 20 شخص حتفهم واصيب 40 آخرين في حادث سقوط باص بالقرب من مدينة البندقية شمالي إيطاليا، ووصف عمدة مدينة البندقية لويجي برونارو الحدث بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" بأن "مأساة هائلة". وقال ايضا إن "المشهد مروع. ليس لدي كلمات، لقد أعلنت الليلة عن يوم حداد لذكرى الضحايا".

