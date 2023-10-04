بريطانيا تدرس نقل سجنائها لقضاء محكومياتهم بدول أخرى

المملكة المتحدة تدرس هذه الخطوة بسبب الاكتظاظ الكبير في السجون وهي خطوة قامت بها دول أخرى في السابق

بسبب الاكتظاظ في السجون البريطانية تسعى الحكومة البريطانية لنقل سجناء بريطانيين لقضاء محكومياتهم في معتقلات بدول أخرى، ووفقا لتقارير إعلامية في بريطانيا فإن إحدى الامكانيات التي يتم دراستها حاليا هي إرسال السجناء لقضاء محكومياتهم في سجون أستونيا.

وقال وزير العدل البريطاني أليكس شوك إن موظفي مكتبه يعملون على التعديلات الموعودة للقانون حتى يصبح من الممكن نقل السجناء البريطانيين إلى دول أخرى. وبحسب تشوك، فإن هذه الخطوة ضرورية "لتخفيف ظروف الاكتظاظ الشديدة في سجون المملكة المتحدة".

وذكر تقرير التايمز البريطانية أن هذه الخطوة بادرت لها بريطانيا بعد قيام كل من بلجيكا والنرويج في الماضي بنقل سجناء الى معتقلات في هولندا بعد الاكتظاظ في معتقلاتهم، ووفقا للتقديرات، باستثناء أستونيا، بريطانيا تدير مفاوضات لنقل سجناء مع دول أخرى في الاتحاد الاوروبي.