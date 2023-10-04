بسبب "دعم إسرائيل لأذربيجان": اعتداء على الكنيس الوحيد في أرمينيا

الكنيس الوحيد في أرمينيا يتعرض لاعتداء بسبب "دعم اسرائيل لأذربيجان" من قبل مجموعة تطلق على نفسها "مقاتلو الحرية الشباب من أجل أرمينيا"

ألقيت زجاجة حارقة هذا الأسبوع في الليلة بين الاثنين والثلاثاء تجاه كنيس في العاصمة الأرمنية يريفان وتم رش الطلاء على الجدران. الزجاجة الحارقة لم تنفجر لكن ألحقت أضرارا للكنيس الوحيد في أرمينيا. وأعلنت مجموعة يطلق عليها "مقاتلو الحرية الشباب من أجل أرمينيا" مسؤوليتها عن الحدث، وقالت إنهم قاموا بالاعتداء انتقاما من دعم إسرائيل ويهود العالم لأذربيجان.

واعتبرت المجموعة في بيانها أن "اليهود هم أعداء الشعب الأرمني، الدولة اليهودية تبيع السلاح لنظام علييف، هذا تحذير- إن واصل حاخامات يهود في الولايات المتحدة ودول اوروبا دعم نظام علييف سنواصل حرق الكنس أيضا في دول أخرى". ويعيش في أرمينيا وفقا للتقديرات نحو 200 يهودي.

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ونشر بيان الجالية اليهودية: "يجب أن لا نستسلم الى الاستفزازات التي تهدف الى إثارة الصراع بين الأرمن واليهود. يجب على جميعنا التجند لمساعدة اللاجئين الذين وصلوا من إقليم ناغورني كارباخ" وصرح مسؤول من الجالية اليهودية في أرمينيا في حديثه مع هيئة البث الرسمية "كان" إن "ما حدث هدية للأذريين الذين يزعمون بوجود معاداة للسامية في أرمينيا. استفزاز سيء".

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وكان مستشار الرئيس الأذري حكمت حاجييف قد زار إسرائيل في 20 سبتمبر / أيلول وقال خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" إن إسرائيل "شريك استراتيجي هام لأذربيجان" وإن التعاون بين البلدين ليس محصورا بالمجال الأمني، ويتعلق بمجموعة من المجالات، كما تحدث عن الأسلحة العسكرية المتطورة التي تستخدمها بلاده في العملية العسكرية في إقليم قرة باغ، والتعاون مع إسرائيل.