بسبب "دعم إسرائيل لأذربيجان": اعتداء على الكنيس الوحيد في أرمينيا

ألقيت زجاجة حارقة هذا الأسبوع في الليلة بين الاثنين والثلاثاء تجاه كنيس في العاصمة الأرمنية يريفان وتم رش الطلاء على الجدران. الزجاجة الحارقة لم تنفجر لكن ألحقت أضرارا للكنيس الوحيد في أرمينيا. وأعلنت مجموعة يطلق عليها "مقاتلو الحرية الشباب من أجل أرمينيا" مسؤوليتها عن الحدث، وقالت إنهم قاموا بالاعتداء انتقاما من دعم إسرائيل ويهود العالم لأذربيجان.

واعتبرت المجموعة في بيانها أن "اليهود هم أعداء الشعب الأرمني، الدولة اليهودية تبيع السلاح لنظام علييف، هذا تحذير- إن واصل حاخامات يهود في الولايات المتحدة ودول اوروبا دعم نظام علييف سنواصل حرق الكنس أيضا في دول أخرى". ويعيش في أرمينيا وفقا للتقديرات نحو 200 يهودي.