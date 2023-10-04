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إسبانيا: بعد فشل الحزب الشعبي هل ينجح بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة والحفاظ على موقف مدريد من الصحراء؟

i24NEWS

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رئيس الوزراء الإسباني بالإنابة بيدرو سانشيز ونائبة رئيس الوزراء بالوكالة ووزيرة الشؤون الاقتصادية نادية كالفينويصفقان أثناء حضورهما الجلسة الأولى من النقاش البرلماني للتصويت
JAVIER SORIANO / AFPرئيس الوزراء الإسباني بالإنابة بيدرو سانشيز ونائبة رئيس الوزراء بالوكالة ووزيرة الشؤون الاقتصادية نادية كالفينويصفقان أثناء حضورهما الجلسة الأولى من النقاش البرلماني للتصويت

في حال عدم حصول شانشيز تشكيل الحكومة، سيتم تلقائيا الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في إسبانيا على الأرجح في منتصف يناير/ كانون الثاني الوشيك.

بعد فشل رئيس الحزب الشعبي المحافظ المعارض في إسبانيا الذي تصدر الانتخابات البرلمانية، ألبرتو نونيز فيخو، في تشكيل الحكومة الجديدة، هل ينجح رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز في مشاورات لتشكيل الحكومة والحفاظ على موقف مدريد من الصحراء؟.

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 ومن شأن استمرار بيدرو سانشيز في منصبه أن يعطي دفعة أقوى للتعاون المتنامي والشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا اللتين تنفتحان على شراكة إستراتيجية بعد اعتراف الحكومة الاشتراكية بمغربية الصحراء.

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ويوجه هذا التطور السياسي في توقيته ضربة للجزائر ولجبهة البوليساريو ولكل من راهن على تغييرات سياسية في إسبانيا من شأنها أن تؤثر سلبا على العلاقات المغربية الإسبانية وعلى الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء وبمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا وحيدا ومنطقيا للنزاع المفتعل في الصحراء.

وفي الأشهر المنصرمة تباينت آراء المحللين السياسيين بين ما رأى أن أي تغييرات سياسية في إسبانيا لن تؤثر على الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء وبين من ذهب بعيدا في تفسير مواقف اليمين المتطرف واحتمال رحيل الحكومة الاشتراكية، مقدرا أن أي حكومة جديدة ستخلف حكومة سانشيز ستبادر بمراجعة موقفها تجاه ملف الصحراء المغربية.

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وكان ملك إسبانيا فيليبي السادس، قد كلف بيدرو سانشيز بتشكيل حكومة جديدة بعد فشل زعيم المعارضة ألبرتو نونيز فيخو في نيل الأصوات المطلوبة في البرلمان، وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب، حيث أجرى الملك أولا مباحثات مع سانشيز رئيس حزب العمال الاشتراكي، وهو حاليا رئيس الوزراء المؤقت، يليه ألبرتو نونيز فيخو رئيس الحزب الشعبي المحافظ المعارض الذي تصدر الانتخابات.

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ومنذ إعلان نتائج الانتخابات يسعى سانشيز للحصول على دعم الأحزاب الكاتالونية كي تصوت له في البرلمان، بيد أنها فرضت شروطا عديدة عليه إلى جانب العفو. فهل ينجح سانشيز في نيل ثقتها؟ سؤال ستجيب عنه الساعات الوشيكة.

وفي حال عدم حصوله على ذلك، سيتم تلقائيا الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في إسبانيا على الأرجح في منتصف يناير/ كانون الثاني الوشيك.

 للمرة الثانية فشل رئيس الحزب الشعبي الإسباني ألبرتو نونيز فيجو، الجمعة المنصرم، في جمع ما يكفي من الأصوات لقيادة الحكومة، لم يصوت لفيخو سوى 172 نائبا، مقابل 177 صوتوا ضده وإبطال صوت واحد. وكانت النتيجة مماثلة للجولة الأولى من التصويت التي باءت بالفشل، الأربعاء المنصرم، وإذا لم يتم تشكيل حكومة بحلول 27 نوفمبر/تشرين الثاني الزشيك، فسيتم إجراء انتخابات وطنية أخرى في 14 يناير/كانون الثاني من عام 2024.

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