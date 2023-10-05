لبحرية البريطانية بررت عملية اعتراض قارب تابع للبحرية الإسبانية، إلى كون الأخير اخترق الحدود البحرية لمستعمرة جبل طارق، عندما كان عائدا من سبتة نحو خليج الجزيرة الخضراء

بسبب الخلاف بينبريطانيا وإسبانيا حول الحدود البحرية والجوية لمستعمرة جبل طارق، شهدت العلاقات بين البلدين توترا صامتا بدأ يتصاعد بشكل تدريجي في الأسابيع المنصرمة، وقد تطور التوتر إلى إقدام البحرية الملكية البريطانية التابعة لجبل طارق إلى اعتراض قارب تابع للبحرية الإسبانية.

وحسب ما أوردته تقارير إسبانية، فإن البحرية البريطانية بررت عملية اعتراض قارب تابع للبحرية الإسبانية، إلى كون الأخير اخترق الحدود البحرية لمستعمرة جبل طارق، عندما كان عائدا من سبتة نحو خليج الجزيرة الخضراء.

ووفق نفس المصادر، فإن هذه الخطوة من طرف بحرية جبل طارق، تأتي في سياق زمني يعرف أزمة صامتة بين مدريد ولندن، خاصة بعدما رفضت إسبانيا في شتنبر الماضي استعراضا عسكريا بريطانيا جويا بجبل طارق، حيث اعتبرت مدريد أن الاستعراض الجوي لا يُمكن أن يحدث دون اختراق للأجواء الإسبانية، وهو ما يُعتبر عملا استفزازيا.

جدير بالذكر أن إسبانيا لا تعترف بالسيادة البريطانية على مستعمرة جبل طارق، وتعتبر هذه المنطقة أراض إسبانية محتلة من طرف بريطانيا، وقد سبق أن طالبت الحكومة الإسبانية من بريطانيا فتح ملف هذه المستعمرة من أجل إعادتها إلى إسبانيا بطرق سياسية سلمية.

وكانت الصحافة البريطانية وعلى رأسها صحيفة "ذا الصن"، قد شنت هجوما لاذعا على إسبانيا بعدما رفضت السماح لإجراء الاستعراض الجوي للقوات المسلحة البريطانية بمضيق جبل طارق، ووصف "ذا الصن" المسؤولين الإسبان بـ"الأغبياء".

وفي نفس السياق، كان وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، قد بعث في غشت الماضي، بـ"احتجاج شديد" إلى لندن، بسبب تواجد بحرية عسكرية بريطانية في مياه مضيق جبل طارق، حيث اعتبر أن هذا العمل يدخل في إطار الاستفزاز المقصود لإسبانيا.