فريق طبي إسرائيلي يقدم الرعاية للأرمن الفارين من ناغورنو كاراباخ

هذا حدث غير عادي على نطاق عالمي، مع هذا العدد الكبير من ضحايا الحروق. إنه لشرف وامتياز أن أقود هذه المهمة الجديرة بالاهتمام، نيابة عن دولة إسرائيل، وهي الدولة الأولى التي جاءت للمساعدة

وصل فريق طبي إسرائيلي برئاسة الرئيس التنفيذي لمركز شعاري تسيديك الطبي البروفيسور عوفر مارين، إلى أرمينيا لبدء مهمة لتقديم المساعدة والعلاج لمئات الأشخاص الذين فروا من ناغورنو كاراباخ، بما في ذلك العديد من ضحايا الحرائق، ومن المقرر أن تصل مستشفيات إضافية إلى عاصمة أرمينيا.

وقال البروفيسور عوفر مارين في بيان"هذا حدث غير عادي على نطاق عالمي، مع هذا العدد الكبير من ضحايا الحروق. إنه لشرف وامتياز أن أقود هذه المهمة الجديرة بالاهتمام، نيابة عن دولة إسرائيل، وهي الدولة الأولى التي جاءت للمساعدة"وتابع"أود أن أشكر وزارة الصحة على التزامها وفرق شعاري تسيديك وسوروكا التي حشدت وحشدت على الفور للشروع في هذه المهمة الهامة" وأضاف "نظهر مرة أخرى أن إسرائيل على حق في مساعدة الجميع في كل مكان".

وكان الوفد الإسرائيلي(الموكن من فرق خبراء من مستشفيين إسرائيليين في مجالات الجراحة التجميلية والتخدير في الموقع لتقديم العناية المركزة) الذي تقوده وزارة الصحة الإسرائيلية، قد وصل بين يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المقرر أن تصل فرق إضافية في المستقبل القريب، في إطار عملية المساعدة بعد انفجار خزان وقود أدى إلى سقوط العديد من الجرحى.

وخلال 24 ساعة من النشاط الميداني، تم علاج عشرات المصابين، من بينهم عشرات العمليات الجراحية الطارئة، بحسب بيان صحفي، وفي السياق قال مدير قسم الجراحة التجميلية في شعاري تسيديك، الدكتور يوآف غرونوفيتز"هذا حدث ذو حجم غير عادي من حيث أن هناك أكثر من 150 جريحًا جميعهم يعانون من حروق بنفس النمط بسبب طبيعة الإصابة (كانوا يحملون جراكن مملوءة بالوقود وأصيبوا في الوجه، الصدر والأطراف)”.

ومن جهته أفاد اختتم مدير وحدة الحروق من سوروكا، د. يارون شوهام "نحن نعمل في غرفتي عمليات في نفس الوقت، من الصباح إلى الليل، على الضحايا الذين يعانون من إصابات وحروق خطيرة للغاية. نحن فخورون جدًا بكوننا جزءًا من وفد وطني يساعد كثيرًا في إنقاذ الأرواح ويجلب الاحترام والتقدير الدولي لدولة إسرائيل”،

ويضم الوفد الحالي مركز شعاري تسيديك الطبي والمركز الطبي بجامعة سوروكا، اللذين جاءا بناءً على طلب وزارة الصحة الأرمينية ومنظمة الصحة العالمية،